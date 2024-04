Fontevecchia le contestó a Milei: "No pudo quebrarnos la dictadura, tampoco va a poder usted"

El director de Perfil respondió las diatribas del presidente en su contra. Milei mencionó a Fontevecchia como "tinturelli". Después de las diatribas que Javier Milei formuló en la entrevista de este lunes con Alejandro Fantino contra varios periodistas y de su celebración ante la posibilidad de que se funda el diario Perfil, el director de ese medio, Jorge Fontevecchia, le respondió con ironía en un video.

“Fuerte, ¿no?”, comenzó el empresario y periodista después de escuchar a Milei decir sobre Perfil: “Ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora como no tiene pauta va a la quiebra”.

Entonces, Fontevecchia desafió: “Mire, presidente. No pudo quebrarnos la dictadura militar; no pudo quebrarnos Menem en el momento de los 30 juicios, el asesinato de José Luis Cabezas; no pudo quebrarnos poniendo cero de publicidad oficial Néstor Kirchner; tampoco va a poder quebrarnos usted”.

La respuesta de @fontevecchia a Javier Milei.

"No pudo quebrarnos la dictadura, los treinta juicios de Menem y tampoco va a poder usted".

Milei había dicho que lo ponía “alegre” que Fontevecchia, a quien no mencionó por su nombre sino como “tinturelli”, esté por “quebrar”.

“Está camino a la quiebra, así que… ¡qué bueno! Ya quebró una vez y lo salvó un empresario, después lo salvaron los políticos y ahora como no tiene pauta va a la quiebra”, fue una de las frases del presidente.

Unas horas después de la entrevista, la comisión interna de la editorial Perfil publicó un mensaje en el que asumía que la referencia era a ese medio: “Todo sería un poquito más gracioso sino hubiera 630 trabajadores en el medio de esta pelea entre el presidente Milei y Jorge Fontevecchia”.