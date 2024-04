La provincia de Santa Fe subastará vehículos incautados a delincuentes

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció que el 25 de abril se realizará una subasta pública de vehículos incautados a delincuentes: el remate incluirá autos, motos y hasta una lancha.

Matías Figueroa Escauriza, titular de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), anticipó que estarán a disposición "entre 20 y 30 vehículos algunos de alta gama y camionetas, entre 10 y 20 motos y quizá, un lote de joyas, además de una lancha"

La venta será online y los interesados en ofertar deberán registrarse con anticipación. Escauriza anunció que el valor base de los bienes se ubicará "entre el 40 y el 60% del valor de mercado", para poder liquidar todos los lotes. Debido a su origen procedente del delito, todos los vehículos recibirán una nueva chapa patente para que el dominio no esté asociado a las "organizaciones criminales a las que les fueron quitaron, como una manera de brindarle seguridad a las personas que quieran adquirirlos".

Tanto Escauriza como Pullaro anticiparon que el link de inscripción para la susbasta se informará en cuanto los Colegios de Martilleros completen el proceso de tasación de los lotes a subastar.

Quienes se suscriban para ofertar serán sometidos a un "cruzamiento de datos sobre antecedentes penales, para verificar que los interesados no tengan vínculos con organizaciones criminales".

Esta no es la primera vez que la provincia de Santa Fe realiza subastas de vehículos incautados a delincuentes (ver antecedentes). Sin embargo, el Gobierno de Pullaro se diferenció de remates anteriores: "Se notaba que le tenían miedo a las organizaciones criminales porque todas las subastas fueron casi totalmente en silencio. La gente no se enteraba; participaban muy pocos oferentes. Se han subastado joyas, cuando los propios participantes del remate no pudieron ni tasarlas, entonces se remataban lotes cerrados y, obviamente, el primer postor ya se lo llevaba. No había puja de precios".