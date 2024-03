Semana Santa: hoteleros de Rosario descontentos tras el desplome de reservas por la inseguridad

El sector hotelero de Rosario mostró el descontento tras el desplome de reservas durante Semana Santa producto del temor. Suman la crisis económica.



La ola de violencia que atraviesa Rosario, sumado a la crisis económica que golpea al país, afectó al sector hotelero que, por primera vez desde la pandemia, enfrenta una fuerte caída de reservas para Semana Santa. Un fin de semana largo para aprovechar en la ciudad, terminó siendo un sólo deseo ya que el temor a las balas es notable.

Sergio Giménez, integrante de la Asociación Hotelera, dialogó con el medio televisivo rosarino, Telenoche, para hacer un análisis sobre el momento crítico. "Hace dos años o postpandemia siempre tuvimos buenas Semanas Santas. Ahora notamos una baja importante", señaló.



Sin embargo, quiso separar los motivos y aseguró que la caída no sólo se da por lo que viene sucediendo en Rosario, sino que también se da por el "contexto negativo en general" y agregó: "Venimos con una retracción importante de la demanda y el impacto no va a ser lo positivo que necesitamos".



Consultado sobre el impacto de las últimas semanas en la Cuna de la Bandera, sostuvo que "es difícil medirlo reserva a reserva por cada establecimiento", aunque observó que a medida que se iba agravando la situación "hubo cancelaciones", no tanto en turismo de reuniones "que hubo consultas y reprogramaciones, pero sí en el de ocio, que es el más afectados en estos casos; y en el estudiantil".



Pese al flojo número (que no se dieron a conocer, pero no son los esperados), y que el gobierno provincial buscó despistar a través de los datos de homicidios del año en relación al 2023, Giménez indicó que "Las expectativas de repunte están porque tenemos un producto competitivo. Hace 10 años tenemos los hoteles que trabajan muy bien los fines de semana en el sector del turismo".



La ciudad de Rosario siempre fue una buena opción turística por sus encantos gastronómicos, comerciales, como así también sus espacios verdes, teatros, museos. Además cuenta con un balneario (La Florida) para poder disfrutar un día de sol y sacarse el calor.

Rosario siempre estuvo cerca, tal como lo dice la canción de Fito Páez, y por tener grandes atracciones, es de recibir gran cantidad de turistas, específicamente de Buenos Aires y Córdoba, provincias vecinas. Las Semanas Santas siempre fueron buenas para la ciudad, pero lamentablemente el contexto marcado generó temor y ya dejó de estar dentro de las opciones a la hora de viajar.