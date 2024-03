Enacom: el Gobierno ordenó el cierre de las delegaciones del Interior y se estima que habrá 500 despidos

El Gobierno dispuso el cierre de las delegaciones provinciales del Ente Nacional De Comunicaciones (Enacom) a partir del 1 de abril. A raíz de esta medida, se estima que unos 500 trabajadores perderán su fuente laboral, en medio de los despidos masivos de empleados públicos que el presidente Javier Milei viene implementando en el Estado.

De acuerdo a la resolución, los cierres se darán a partir del próximo 1 de abril y se establecerá un "período de transición de 60 días, a fin de atender y reasignar las tareas de control ejecutadas por las citadas delegaciones provinciales".

Según se definió, habrá "una dotación mínima de trabajadores para garantizar las tareas que conlleven el cierre de las delegaciones y la realización de un inventario patrimonial de todo".

Asimismo, se detalla que se iniciará con un recorte de unos 400 empleados públicos. Esa cifra será mayor cuando terminen las tareas de cierre del Ente, para entonces se estima que los despidos llegarían a los 500.

Ola de despidos de empleados públicos

"Echamos a 50.000 empleados públicos, no solo eso, ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000”, afirmó, con orgullo, el martes por la noche el Presidente, durante su exposición en el International Economic Forum of the Americas (IEFA).

La cifra fue corregida poco después por el propio Gobierno, que salió a aclarar que en realidad 70 mil era el universo de los contratos que estaban siendo revisados y que los que no se renovarían eran unos 15 mil, una aclaración que no disminuye el drama de miles de familias que se quedan sin sustento, en un contexto de profunda crisis económica.

Los despidos, que continúan en aumento, se dieron en la antesala de la Semana Santa y el fin de semana largo y con suma crueldad: muchos empleados públicos se enteraron que sus contratos que —vencían el 31 de marzo— no serían renovados cuando intenaron ingresar a sus puestos de trabajo.

Otros, en cambio, recibieron mails durante la madrugada o se anoticiaron de su despido cuando difundieron listados de quienes quedaban en la calle.

La escena se repite desde el martes por la tarde en diferentes organismos públicos: ANSES, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Agencia Nacional de Vialidad, en la secretaría de Trabajo, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en otras dependencias estatales, dejando a algunas áreas paralizadas y sin poder operar.

ATE ratificó el paro y llamó a un ingreso masivo a los organismos públicos

Ante la ola de despidos, la Asociación de Trabajadores del Estado anunció un “ingreso masivo y simultáneo” a todos los organismos estatales el próximo 3 de abril.

La presentación de los empleados públicos en sus puestos de trabajo tras el receso de la actividad por el fin de semana largo se dará en el marco del paro nacional al que también convocó el gremio para ese día.

La respuesta de ATE a la embestida contra los trabajadores públicos llegó por parte del titular del gremio. “Como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”, escribió Rodolfo Aguiar en su cuenta de X en un mensaje dirigido a Milei.