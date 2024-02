Argentina tiene la canasta escolar “más cara del mundo”

El estudio Miglino & Asociados relevó precios de útiles básicos en 12 provincias y concluyó que una compra de insumos básicos para el inicio de clases tiene un costo aproximado de $ 76.900 por un hijo o hija. Esto equivale a U$S 93, muy por encima del costo promedio en otros países.



A días del inicio de clases en gran parte del país, la compra de un conjunto básico de útiles escolares puede insumir un promedio de $ 76.900 por cada alumna o alumno. Convertido al dólar oficial, esto equivale a U$S 93. El monto implica que la canasta escolar argentina es “la más cara del mundo”, según un relevamiento realizado sobre precios promedio de doce provincias.

El dato se desprende de un estudio de Miglino & Asociados, sobre un conjunto básico de útiles que suelen utilizarse tanto en nivel primario como en secundario. Según este informe, los valores promedio arrojaron que un cuaderno de tapa dura (de 16 x 21) cuesta $ 4.900; una carpeta número 3, $ 5.900; repuesto de 480 hojas $ 12.800; marcadores x 12, $ 6.900; lápices de colores x 12, $ 2.900; un lápiz negro $ 900; lapicera a tinta, $ 9.700; birome, $900; mochila, $ 20.800; cartuchera, $ 8.900; goma de borrar, $ 900, y una plasticola, 1.400 pesos.

“Esta encuesta la venimos haciendo hace dos años. La hacemos siempre a principios de año, para darles a los padres una idea de cómo están las cosas. Es la primera vez que tenemos un guarismo tan alto en dólares”, señaló Javier Miglino, al frente de la consultora. Los relevamientos previos habían arrojado un costo de 75 dólares en 2023 y 66 en 2022. “Hemos tenido una inflación fuerte en dólares. Hay algo que está mal. Más allá del gobierno, los empresarios podrían dar una mano. Estamos hablando de útiles que necesitan todos los chicos del país”, planteó el abogado.

La más cara

El relevamiento difundido por Miglino comparó el monto que exige la compra de útiles en Argentina con el promedio de otros países: en Estados Unidos cuesta U$S 66; en Brasil, U$S 65 y en México, U$S 44.

“Lo importante es que tomamos países con carga tributaria similar a la argentina. Pero los empleados no ganan como acá 200 dólares, ganan un piso de 2000 dólares por mes”, contrastó Miglino en diálogo con Tiempo. “Nos preguntamos: si son 93 dólares sólo con esto, ¿cuánto van a tener que pagar con libros, guardapolvo, matrícula y cuota en casos de colegios privados? Y esto es por un solo hijo”.

Para el relevamiento se tomaron “12 productos que usan todos los chicos y chicas” y se buscaron precios promedio en cada caso: “Por ejemplo, incluimos una mochila básica sin carrito, que no es la más barata pero tampoco la más cara, que puede llegar a $ 100.000”.

Durante el rastreo de precios “hemos encontrado precios alocados, como una lapicera Parker común que costaba 7-8 dólares y hoy está 26 mil pesos, que son 30 dólares. En Japón desde una consultora con la que tenemos contacto nos decían que las lapiceras de tinta que usan los ejecutivos cuestan 10 dólares. No podían creer el precio de acá”.

El estudio plasmó además que el promedio de precios es hasta un 20% menor en librerías de barrio que en grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea y Día. “Los negocios más chicos, que se dedican exclusivamente a librería y cada vez son menos, son los que arrojan mejores precios. Es una pena que haya pocas librerías en el país”, lamentó el consultor.

Una suba del 450%

Otros informes también vienen advirtiendo sobre el impacto que tendrán la inflación y la liberación de precios sobre los útiles escolares, de cara al inicio del ciclo lectivo 2024.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires difundió días atrás los datos de un reciente informe que plasma un aumento en torno al 450% en una canasta escolar con 35 artículos, incluyendo tanto útiles como indumentaria.