Javier Milei, el Congreso es un "nido de ratas" y que los políticos son unos "soretes"

Javier Milei dijo que Ricardo López Murphy es un "traidor", que el Congreso es un "nido de ratas" y que los políticos son unos "soretes".

En un amigable y cálido encuentro en club libertario de la provincia de Corrientes, el presidente se despachó contra el ex ministro de la Alianza, que pertenece a la bancada de Los Pichettos que el Gobierno necesita como agua para sancionar leyes.

"Lopez Murphy es un traidor a las ideas de la libertad", dijo Milei en medio de su discurso, sin que nadie le preguntara por el Bulldog.

"Hay una frase en política que dice ‘el que traiciona una vez, traiciona siempre'. Por eso, como dije hace poco, para los traidores no hay tabula rasa. Así que, ahora, cuando lo ven tratando de salvar el capítulo 4 de la Ley Bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de Larreta", precisó el primer mandatario.

Luego Milei volvió a cargar contra el Congreso, al que catalogó de "nido de ratas", a la misma hora en la que La Nación+ emitía una entrevista con Luis "Toto" Caputo en la que el ministro aseguraba que enviarían de nuevo la ley ómnibus para canjearla por un pacto fiscal con los gobernadores.

En esa senda de búsqueda de los consensos que necesita para sacar la ley, el presidente dijo que los políticos son "soretes" y que "son una mierda que la gente desprecia".