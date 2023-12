Pullaro apoyó algunos aspectos del DNU de Milei y pidió "un gran acuerdo republicano"

El gobernador de Santa Fe consideró que la iniciativa "va en el camino correcto", aclaró que "las reformas requieren un gran acuerdo que respete la división de poderes" y dijo que esperaba "que entre las primeras medidas hubiera una reforma impositiva por ley que incluyera una rebaja de impuestos a la producción".

Pullaro, dijo este jueves que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado el miércoles por el presidente Javier Milei contiene "iniciativas que van en el camino correcto", aunque dijo que las reformas requieren "un gran acuerdo republicano" que "respete la división de poderes".

El mandatario santafesino de Juntos por el Cambio (JxC) sostuvo que esperaba que entre las primeras medidas hubiera "una reforma impositiva por ley que incluyera una rebaja de impuestos a la producción", entre ellos las retenciones al agro.

"El DNU del Gobierno Nacional tiene iniciativas que van en el camino correcto y benefician a la producción, y estaríamos en condiciones de acompañar", dijo Pullaro a través de un posteo en la red social X (ex Twitter).

En esa línea, consideró que hay "otras que no están claras, o que pensamos que no tienen ninguna incidencia o mejora real para la vida cotidiana de los argentinos", aunque no precisó cuáles.

El gobernador de Santa Fe también planteó que aguardaba una menor carga impositiva para los sectores del agro, poderosos en esta provincia del Litoral argentino.

"Además, esperaba que entre las primeras medidas de una agenda de cambios hubiera una reforma impositiva por ley que incluyera una rebaja de impuestos a la producción", escribió Pullaro en la red social.

Y agregó: "Como es el caso de las retenciones al campo, fundamental para el interior del país y particularmente para la provincia de Santa Fe".

Pullaro también se refirió al instrumento escogido por el Gobierno para avanzar en las reformas, el DNU, y sostuvo que los cambios deben perdurar en el tiempo.

"Pero por sobre todas las cosas, creo que la economía necesita reglas claras, credibilidad y confianza", dijo.

Agregó que "el desarrollo y el crecimiento de un país se obtienen cuando esas reglas perduran en el tiempo" y, enfatizó el gobernador, "eso requiere un gran acuerdo republicano, donde se respete la división de poderes y se valoren todas las opiniones e instituciones".