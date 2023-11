Andrés Manuel López Obrador insistió sus críticas contra el presidente electo Javier Milei,

AMLO negó haber apoyado a Massa, pero insiste contra Milei: "No me interesa tener relación con gente así"

Confirmó que mantendrá una relación distante con el futuro presidente argentino, pues dice no estar de acuerdo con su política conservadora.

Andrés Manuel López Obrador insistió este miércoles en sus críticas contra el presidente electo argentino, Javier Milei, pero negó haber dado algún apoyo a Sergio Massa, como se difundió durante el proceso electoral del país latinoamericano.

Durante su conferencia de esta mañana fue cuestionado sobre el presunto apoyo que habría dado al exministro de Economía y que también aspiraba a la presidencia. "No apoye a nadie", se limitó a responder de manera tajante.

Previo a las elecciones, el periodista Raymundo Palacio reveló que una comitiva mexicana enviada por el presidente López Obrador ofreció recursos y aportar asesoría política para apoyar al candidato de Alberto Fernández; contrastando con el desplegado que los expresidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón dieron a Milei.

Días después LPO informó que la canciller Alicia Bárcena suscribió una declaratoria en apoyo de Milei, del que pronto tuvo que desdecirse, al contradecir la política exterior mexicana.

Por otro lado, López Obrador evadió el cuestionamiento sobre si felicitará al futuro presidente argentino; en cambio, mantuvo sus críticas: "Lo que sostengo es que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador, reaccionario, en ningún país del mundo o de acuerdo con la política privatizadora".

Y agregó: "No me interesa mucho tener relación con gente así". Y precisó: "Sobre todo con ideólogos principales, o los potentados que promueven esas falacias. Puedo convivir con gente de la derecha porque ellos no son los autores intelectuales a los que me chocan son los que elaboran todas estas mentiras, sofismas.

Los dichos dejan ver una diplomacia que ya se define desde Palacio Nacional hacia Milei, como publicó esta redacción. Se trata de una relación similar a la que López Obrador sostuvo con el brasileño Jair Bolsonaro, en la que había una buena relación comercial, pero nula frecuencia política o institucional.