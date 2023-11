Macri sentenció “se terminó la época de Maradona” y advirtió contra las protestas y “los orcos”

El ex presidente dijo que la victoria de Javier Milei refleja que la sociedad se cansó “del vivo y del transgresor” y el disenso deberá ser muy medido

El ex presidente Mauricio Macri, principal apoyo del presidente electo Javier Milei, dijo que su victoria refleja que la sociedad se cansó “del vivo y del transgresor” y sentenció: “Se terminó la época de (Diego) Maradona”. Consideró que sería "imperdonable" que Juntos por el Cambio no apoye "las reformas estructurales" que procura llevar Milei al Congreso y advirtió que si el peronismo se manifiesta en contra de las medidas del nuevo gobierno, los jóvenes que lo apoyaron con votos "no se van a quedar en casa". "Los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran hacer desmanes", advirtió.

"Se terminó la época definitivamente, con todo el amor del mundo, por que es un ídolo, de Maradona, en la que era él, el disruptivo y trasgresor. Todos alrededor de él y dependiendo de él”, expresó críticamente en una entrevista para el canal TN este lunes por la noche.

"Aquellos que hemos propuesto un cambio, moralmente es imperdonable que no apoyemos las reformas estructurales que él vaya a plantear, si nosotros queríamos hacer lo mismo", sostuvo Macri al ser consultado sobre la falta de legisladores de La Libertad Avanza (LLA) necesarios para lograr quorum en el Senado y Diputados.

En tal sentido, apeló a que "aquellos que integramos la propuesta de JxC" debemos "acompañar". Sin embargo, la coalición que en su momento lo llevó a él mismo al gobierno en 2015, está hoy fracturada justamente en oposición a Milei.

Anticipó “seis meses por delante durísimos donde el presidente electo tiene que estabilizar Argentina, tiene que hacer un shock fiscal bestial” y previendo resistencia, alertó: "Los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran hacer desmanes".

El dirigente del PRO destacó que luego del balotaje "hoy hay un mandato popular profundo", que es "liderado por jóvenes que no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedras".

Además, consideró que "lo que hereda Javier Milei" al asumir como presidente "es varias veces peor que lo que heredé yo en 2015".

"Los gobernadores deberían acompañar claramente porque este señor dijo que venía con una motosierra y con su estilo va a llegar a un presupuesto equilibrado", continuó y advirtió que "es una experiencia que va a necesitar madurez".