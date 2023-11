Lionel Scaloni evadió la pregunta sobre la supuesta intención de Javier Milei de privatizar los clubes

Lionel Scaloni se mantuvo en línea con la postura de la Selección Argentina: no vincularse con la política.



Mientras que el país aguarda por el balotaje, tomará lugar una nueva fecha por las Eliminatorias Sudamericanas en la que la Selección Argentina se enfrentará primero a Uruguay y luego a Brasil. En este marco, Lionel Scaloni realizó una conferencia de prensa, en la previa del partido contra el equipo charrúa.

Si bien la mayoría de las preguntas fueron de índole deportiva, no pasó desapercibida la consulta de Alexis Szewczyk, periodista de C5N y El Destape, quien le solicitó al director técnico su opinión sobre la supuesta intención de Javier Milei de privatizar los clubes. Sin embargo, Scaloni optó por evadir la polémica.



Szewczyk se hizo eco de los dichos de Milei, que si bien datan de mediados de octubre, se viralizaron recién la semana pasada. El economista elogió durante una nota con Alejandro Fantino al modelo de los clubes europeos basado en sociedades anónimas. A raíz de esto, las instituciones locales emitieron comunicados rechazando su postura.



De este modo, el periodista ensayó su pregunta a Scaloni: "Algo que se está debatiendo mucho en la sociedad en estos días tiene que ver con la privatización de los clubes. Me gustaría, como hombre de club, del Matienzo, de Pujato si tenés algo para decir". Pero Scaloni lo cortó en seco.

"Nada, cero, en eso no me meto", respondió el técnico campeón del mundo, y acto seguido realizó un ademán dando por finalizada la intervención de Szewczyk.

La actitud de Scaloni fue destacada por algunos, pero también criticada por otros, sobre todo entre los militantes del oficialismo que lo acusaron de "ser tibio". Incluso el propio periodista compartió un tuit el cual manifestaba

Más allá de esto, es menester indicar que Scaloni siguió la línea del resto del seleccionado, que ha procurado a toda costa no vincularse con ningún color partidario.