Bullrich anunció su apoyo a Milei y dijo que se "perdonaron mutuamente"

Patricia Bullrich confirmó hoy su apoyo a Javier Milei en el balotaje contra Sergio Massa del 19 de noviembre próximo. “La urgencia nos interpela a no ser neutrales. Ratificamos los valores del cambio y la libertad”, dijo la exministra de Seguridad, que estuvo ayer reunida con Milei y Mauricio Macri.

“No hablamos de gobierno, no estamos en un pacto, lo que decimos es nuestra postura frente a la sociedad. No hay un diálogo de cogobierno. Es una decisión de política-estratégica”, agregó.

“Esta fórmula fue elegida de manera democrática en las PASO. Venimos en representación, no de nuestros partidos, sino por haber tenido el apoyo de 6.200.000 argentinos”, dijo Bullrich y agregó que la continuidad de Massa significaría “que Cristina Kirchner se garantice la impunidad” y que el Estado continúe “siendo una guarida de ñoquis y capitalismo de amigos”. Y agregó, con críticas al kirchnerismo: “La Patria está en peligro. Hace 20 años nos hunden en la decadencia”.

“Para que la Argentina salga adelante necesita un cambio de raíz, que asegure un capitalismo, y que se termine con la emisión monetaria para terminar con la inflación”, planteó Bullrich, escoltada por Luis Petri, su compañero de fórmula. “Tanto el Pro como el radicalismo tienen libertad de acción. Espero que no signifique una ruptura del diálogo interno”, dijo.

“Con Milei tenemos diferencias, por eso hemos competido. No las hemos ocultado. La mayoría de la argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos una parte de ese cambio. No podemos ser neutrales. Estamos ante el dilema del cambio o la mafia. Cuando la Patria está en peligro todo está permitido”, argumentó Bullrich su apoyo a Milei.

Sobre las diferencias con sus socios de Juntos por el Cambio, dijo: “No negociamos el cambio”. También se refirió a las acusaciones que le enrostró Milei durante la campaña. “Anoche tuve una charla y nos perdonamos mutuamente. Está en juego algo más importante”.