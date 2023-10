Casi medio millón de ciudadanos fueron habilitados para participar de la elección en otros países

La Cancillería dispuso 302 mesas en 137 representaciones diplomáticas. El Gobierno nacional suspendió los comicios en Israel y Ucrania por la guerra

Alta concurrencia de argentinos en España para votar en las elecciones presidenciales. ( @ARGenesp)

Los comicios para los ciudadanos argentinos que residen en el exterior comenzaron este domingo en Wellington, la capital de Nueva Zelanda, y en Sídney, una de las ciudades más importantes de Australia. De acuerdo a la información provista este domingo por la Cancillería nacional, la votación avanzaba a paso firme en los consulados y embajadas nacionales de distintos países, menos en Israel y Ucrania, donde el Gobierno argentino dispuso la suspensión del acto eleccionario como consecuencia de las guerras que atraviesan.

Unas horas más tarde, destacaron que el acto eleccionario también se desarrolla en China, Corea del Sur, Indonesia, India y España, donde se registró una alta afluencia de argentinos para votar en la primera vuelta de las presidenciales.

Por su parte, unos 20.500 argentinos están habilitados para votar en Brasil en la primera vuelta electoral de las presidenciales y en una jornada que transcurre con normalidad en los 11 consulados del país, distribuidos en las ciudades de Río de Janeiro, Brasilia, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo, Foz do Iguaçu (Paraná) y Uruguaiana (Río Grande do Sul), los dos últimos en regiones fronterizas.

Más de 11 mil argentinos votarán en el Perú en las elecciones presidenciales 2023. Los ciudadanos que hayan cambiado su domicilio a este país en su documento nacional de identidad (DNI) antes del martes 25 de abril del 2023, podrán sufragar en esta jornada electoral.

ARGENTINA

En Alemania, en tanto, se da una situación similar. En la embajada de Argentina en Berlín había importantes demoras para votar, con hasta tres horas de espera y una cuadra de fila. “El último de la fila no va a llegar a votar antes de las 6 ni de casualidad. No sé qué harán”, dijo la votante consultada por este medio.

Los miles de argentinos que residen en Estados Unidos también decidieron volcarse en buen número a las urnas, con una relevante cantidad de votantes en las sedes diplomáticas en Miami y Nueva York.

En el caso de la Gran Manzana, había 23.500 ciudadanos habilitados para emitir su sufragio, pero fuentes consulares estimaron en diálogo con este medio que la presencia rondaba los 2.000.

Mientras que son 35.822 los argentinos habilitados en el Sur de Florida, donde se ha evidenciado celeridad y orden en el operativo de votación montado por el consulado en el Hotel JW Marriott de Brickell en Miami.

Según el jefe de fiscales Norberto Spangaro, hasta el mediodía ya habían concurrido a votar alrededor de 2.500 personas en Miami, con expectativa de una mayor afluencia durante la tarde.

En los casos de Ucrania e Israel, el Gobierno nacional dispuso el martes pasado suspender los comicios generales debido a las guerras que atraviesan. En territorio ucraniano se habían inscripto 152 personas y en Israel, 14.201.

“Atento la situación de público conocimiento y el hecho de que se mantienen vigentes las limitaciones publicadas por el Portal Nacional de Emergencia de Israel, se comunica que el próximo 22 de octubre de 2023 no se abrirán las mesas de votación en esta jurisdicción", reza el comunicado emitido el pasado martes por la Embajada argentina en suelo israelí.

Los comicios en el Consulado en Londres cerraron a las 14 (hora argentina). Un total de 7.500 ciudadanos argentinos estaban registrados para votar, una cifra que representa un notable incremento comparado con los 6.200 electores de las elecciones legislativas de medio término en 2021.

“Fue una jornada absolutamente ordenada y en calma. La asistencia fue permanente en todo momento a lo largo del día. Recién disminuyó el flujo de votantes a partir de las 17.30 y a cinco minutos de cerrar quedan dentro del establecimiento unas 20 personas para votar”, dijo a Télam la Cónsul Carolina Pérez Colman.

Según la información provista por la Cámara Nacional Electoral (CNE), 451.200 argentinos residentes en el extranjero están habilitados para votar en 302 mesas de 137 representaciones diplomáticas y consulares de 86 países para elegir presidente y vicepresidente de la República, además de 24 representantes para el Senado, 130 para la Cámara de Diputados y 43 para el Parlasur.

ELECCIONES 2023

Los países que mayor registro tienen de argentinos son Estados Unidos (90.382) y España (85.388), seguido por Brasil (20.530), Uruguay (18.149), Paraguay (17.783) e Italia (17.356).

Hasta el año 2017, se requería que aquellos que residían fuera del país realizaran un trámite para ejercer su derecho al voto. Desde entonces se implementó un sistema de empadronamiento automático para los argentinos que viven fuera de las fronteras, siempre y cuando posean un DNI y domicilio registrado en el extranjero.

El empadronamiento se lleva a cabo en los consulados correspondientes a la circunscripción electoral vinculada a su dirección fuera de Argentina. A diferencia de lo que ocurre en el territorio nacional, el voto es optativo.

Es importante destacar que los votantes en el extranjero tienen limitaciones en su elección de representantes. Su derecho de sufragio se extiende únicamente a los cargos nacionales, por lo tanto, no pueden elegir representantes provinciales o municipales desde sus lugares de residencia en el extranjero. En el caso de diputados y senadores nacionales, eligen los representantes de la provincia donde se encuentra su último domicilio en la Argentina.

Cuáles son los requisitos para poder votar en el exterior en las elecciones 2023



Están habilitados para votar los ciudadanos argentinos que modificaron su DNI hasta antes del 25 de abril y que se encuentran registrados en el padrón de argentinos en el extranjero. El derecho a emitir sufragio se extiende a la circunscripción correspondiente a su lugar de residencia en el extranjero.

Los documentos válidos para votar son tanto el nuevo DNI tarjeta como el DNI libreta celeste, la tarjeta del DNI libreta celeste que contiene la leyenda “No válido para votar”, el DNI libreta verde, la libreta de enrolamiento y la libreta cívica.

El horario del proceso electoral es siempre de 8 a 18 de la ciudad en la que se encuentre el votante. Por otra parte, en caso de haber segunda vuelta el 19 de noviembre, se puede votar en el mismo lugar donde se acudió para las generales.

Si el elector es argentino y en su DNI figura un domicilio en la República Argentina, ya sea porque está viviendo en el exterior o está de viaje, tiene que justificar la no emisión del voto.

En lo que respecta al formato de la elección, el voto se emite a través del sistema de Boleta Única diseñada por la Cámara Nacional Electoral (CNE), que mantiene una uniformidad en todos los países. La nómina resalta el distrito electoral, la categoría de los candidatos, la fecha de la elección y la consigna ‘Voto por los candidatos oficializados del partido’.