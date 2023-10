Quién es Juan Pablo de Jesús, el apuntado como testaferro de Martín Insaurralde

Ex intendente del Partido de la Costa, ex vicejefe de Gabinete bonaerense y conocido como "el contador". Tiene 61 propiedades y lo señalan como el principal sospechoso de ser testaferro de Insaurralde.



El escándalo del yate en Marbella en el que viajó el ahora ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, acompañado de su amante, la modelo y vedette Sofía Clerici, sigue desatando polémicas mientras la Justicia investiga el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Es que ahora se radicó una nueva denuncia contra el supuesto testaferro de Insaurralde, un ex intendente de muy estrecho vínculo con el hombre de Lomas de Zamora.

Se trata de Juan Pablo de Jesús, no sólo un ex intendente del Partido de la Costa, sino que también hijo de otro ex intendente del mismo partido, Juan de Jesús, quien ahora precisamente busca volver a ejercer ese rol. El candidato de UxP ganó las PASO y tiene grandes chances de volver al poder en dicho municipio bonaerense. En el último periodo de su gestión, antes de nominar a su hijo a la intendencia y ser elegido diputado provincial, Juan de Jesús tuvo como Secretario de Hacienda a Amado Boudou, amigo de la familia.

Su hijo Juan Pablo, conocido como "el contador", gobernó en el Partido de la Costa desde 2007 (cuando sucedió a su padre) hasta 2019, cuando dejara a su mano derecha Cristian Cardozo en su reemplazo. Por su parte, su padre gobernó el municipio entre 1983 y 1995, y desde 2003 hasta 2007.

Es mencionado como "el contador" porque se trata del hombre que llevaba los números finos de presupuesto que todos los años debían negociar los intendentes con las últimas dos gestiones en la provincia de Buenos Aires. Y este es uno de los puntos clave que lo unen con Insaurralde, el líder del Grupo Esmeralda (lleva ese nombre por la calle de las oficinas montadas en el municipio de Lomas de Zamora), encargada de representar a los intendentes peronistas no sólo en las negociaciones con la opositora María Eugenia Vidal, sino también con el propio Axel Kicillof.

Tiempo después, Insaurralde tomaría licencia como intendente de Lomas y asumiría como jefe de gabinete en la provincia, una de las principales intervenciones que tuvieron Máximo y Cristina Kirchner tras los resultados de las elecciones 2021. En ese momento, Insaurralde se llevaría a De Jesús como su vicejefe de Gabinete.

Además, De Jesús es apuntado como el jefe político de Miguel de Lisi, actual secretario administrativo de la Cámara de Diputados bonaerense, que preside Federico Otermín, otro de los hombres que responden directamente a Insaurralde. Justamente Otermín es candidato a intendente de Lomas de Zamora por Unión por la Patria y tuvo que sacar de su boleta la cara de Insaurralde, quien era candidato a concejal y debió renunciar por pedido directo de Sergio Massa tras conocerse el escándalo.

El punto es que De Lisi es el responsable del manejo de recursos de la Cámara baja, quien hoy está con otros problemas de corrupción por el caso de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que cobraba sueldos con 49 tarjetas de empleados de la Legislatura y está detenido e investigado por la Justicia.

La denuncia contra Insaurralde y Juan Pablo de Jesús

En la misma línea en la que se veía un esquema de convivencia tensa entre La Cámpora y Kicillof en la provincia, el escándalo que terminó con una renuncia inmediatamente aceptada por Kicillof llevó a la propuesta de una disolución de la jefatura de Gabinete desde la gestión del ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, quien venía pidiendo "componer nuevas canciones" y "dejar de vivir de Néstor, Cristina, Perón y Evita". Si bien el próximo capítulo de esta interna se presume que se verá reflejado luego de las elecciones, si es que el gobernador es reelecto, cuando proponga rearmar su administración y liberarse por completo de lo que queda de La Cámpora, De Jesús quedó directamente afectado por este escándalo y ya no participa del gobierno, pero sí de la causa judicial que investiga a Insaurralde.

La denuncia la recibió el juez en lo Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora, Ernesto Kreplak, a partir de una investigación que llevó adelante una concejal del Partido de la Costa, Evangelina Cordone, quien se encargó de enumerar las 61 propiedades del "clan de Jesús". Contando sólo 4 de éstas propiedades, su valor ascendería a 3,2 millones de dólares.

"La actividad política de Juan Pablo de Jesús demuestra que siempre fue empleado público, dependiente del Estado nacional, del provincial o del municipal, no conociéndose actividad profesional personal fuera de la política, es decir que siempre se ha desempeñado en el ámbito en la administración pública, no pudiendo mostrar una actividad anterior ni posterior en lo privado que justifique su caudal económico y el de su familia", explica Cordone en la presentación judicial.

Algunas de estas propiedades son manejadas por al menos dos sociedades, dice la denunciante, Grupo Areknaz SRL y Varoujan SRL, constituidas a nombre de Alexia Sira Michelle Toumikian, esposa del vice jefe de Gabinete bonaerense, la segunda de ellas compartida con el hijo de de de Jesús, Juan Aramís.

