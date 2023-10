Yate de lujo, escándalo y renuncia: qué hay tras la polémica del jefe de Gabinete de Kicillof

Martín Insaurralde dimitió de su cargo en la gobernación de Buenos Aires poco después la divulgación de las imágenes en las que se le ve a bordo de un yate con la modelo Sofía Clerici.



Martín Insaurralde, ahora exjefe de gabinete del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dimitió por el impacto negativo que dejaron este fin de semana las imágenes en las que aparece en un lujoso yate en Marbella (España) con la modelo Sofía Clerici.

Al político, también intendente de Lomas de Zamora, se le ve sirviendo unos tragos en la cubierta del yate, con el reflejo de la modelo en la ventana de la embarcación.

Las publicaciones, hechas por Clerici, generaron una gran indignación en las redes sociales, a pocas semanas de las elecciones y en víspera del debate entre candidatos que se realizó domingo. Además, las fotos salieron a la luz en un contexto de disparada inflación y aumento de la pobreza en Argentina.

A pesar de que las fotografías fueron borradas, en las redes sociales apareció un nuevo video, en el que Insaurralde y Clerici aparecían dándose un beso en la cama de la lujosa embarcación.

"Y después sacando fotos con los pobres"

"Ahora se entiende porque Argentina es pobre", "Se ve que tienen buen sueldo los jefes de gabinete" o "Después lo tenes q ver sacando fotos junto a los pobres q están en el barro y la miseria. Tan K no se puede más", fueron algunos de los comentarios dejados por usuarios en redes sociales, tras conocerse las imágenes.

El domingo, el gobernador aceptó su renuncia y dijo en las redes sociales que había decidido enviar a la Legislatura Provincial un proyecto de ley, para "disolver la Jefatura de Gabinete de Ministros, cuyas funciones sustantivas serán absorbidas por otros ministerios".

"No es marketing de la honestidad"



"No se trata de hacer 'marketing de la honestidad', en plena campaña electoral. Para nosotros el gobierno es una herramienta para transformar la vida de los demás. No podemos distraernos ni perder tiempo. La celeridad con la que se resolvieron las cosas pone de manifiesto con claridad cuál es mi posición y mi decisión", escribió Kicillof.

Varios opositores anunciaron que denunciarán a Insaurralde por enriquecimiento ilícito para que sea investigado por ese costoso viaje.

Al ser consultado por el escándalo de Insaurralde, el candidato presidencial oficialista Sergio Massa, actual ministro de Economía, aseveró: "Cometió un grave error". Las declaraciones las dio al término del controvertido debate del domingo.