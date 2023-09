Impulsan la campaña #DobleProtecciónMenosPreocupación

Doble protección, menos preocupación: la dupla ganadora para cuidarnos

En el marco del Día Mundial de la Anticoncepción, que se celebra el 26 de septiembre, la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA) impulsa la campaña #DobleProtecciónMenosPreocupación. La dupla ganadora: preservativo más otro método anticonceptivo a elección (de corta o larga duración, con o sin hormonas) para garantizar una mayor protección.

“Esta campaña pone de manifiesto la combinación esencial del preservativo junto a otro método anticonceptivo elegido. Esta sinergia no solo resguarda de embarazos inesperados, sino que también establece una barrera efectiva contra infecciones de transmisión sexual", destaca la Dra. Lía Arribas, presidenta de AMAdA.

La relevancia de la doble protección va más allá. No se trata solo de duplicar la prevención de embarazos no planificados, sino de fortalecer nuestra defensa contra las infecciones de transmisión sexual (ITS). Esta estrategia refuerza la protección y promueve la responsabilidad compartida en nuestras relaciones íntimas.

La campaña trasciende el ámbito personal para abrazar la importancia de la protección mutua. El mensaje es claro: es un acto de autocuidado y respeto hacia los demás. “Sin importar la edad, la situación o la relación, la prevención de embarazos inesperados y las ITS se convierten en pilares irrenunciables en la intimidad”, añade Arribas.

En cuanto a los métodos anticonceptivos, en Argentina contamos con una amplia gama de opciones que nos permite una elección personalizada. Estos métodos pueden combinarse con el uso del preservativo para potenciar su efectividad. Desde las opciones de corta duración como las inyecciones, el parche, las pastillas y el anillo vaginal, hasta las alternativas de largo plazo como los DIU y los implantes.

La importancia de la prevención de ITS no puede pasarse por alto. "Las infecciones de transmisión sexual son una realidad que no podemos ignorar. Enfermedades como VIH, Sífilis, Gonorrea, Clamidia, Virus de Papiloma Humano (VPH), Hepatitis B y C, pueden tener un impacto duradero. El preservativo, como protagonista en esta estrategia, se erige como una defensa esencial contra ellas", advierte la Dra. María Elisa Moltoni, vicepresidenta AMAdA.

La campaña, impulsada por la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA), invita a todos a sumarse a esta causa esencial para la salud sexual y el bienestar, compartiendo sus experiencias, aprendizajes y consejos en sus redes sociales utilizando el hashtag: #DobleProtecciónMenosPreocupación. Es de fundamental importancia abordar la eficacia de la doble protección en los círculos en los que se desenvuelven: en casa, con amigos y en la comunidad. Juntos, podemos generar un diálogo significativo que impulse un cambio positivo en nuestras vidas y en la sociedad.

La Dra. Moltoni reafirma este llamado: “La prevención es una responsabilidad compartida. Únanse a la campaña #DobleProtecciónMenosPreocupación y contribuyan a construir un futuro más seguro y saludable para todos”.

La doble protección no solo es un compromiso con nosotros mismos, sino un paso firme hacia la salud sexual y la confianza en nuestras relaciones. Juntos, marquemos la diferencia y hagamos del cuidado y la prevención una prioridad en nuestras vidas.

Sobre AMAdA

La Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMAdA), fundada en 1999, es un referente en el campo de la anticoncepción y la salud reproductiva en Argentina. Inicialmente enfocada en la difusión científica y médica, AMAdA ha evolucionado para abrazar la educación en salud sexual y reproductiva a través de su plataforma en Instagram @anticoncepcionymas. Su labor se extiende desde la formación médica hasta la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en la sociedad. En un país donde persisten desafíos en la equidad y acceso a servicios, AMAdA sigue trabajando incansablemente para empoderar a las personas y promover una salud sexual y reproductiva informada y respetada para todos.