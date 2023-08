Copa Libertadores: el Inter de Coudet venció a Bolívar y es semifinalista

Tras dejar en el camino a River, el equipo del Chacho Coudet se impuso con un doblete de Valencia y se metió entre los cuatro mejores del continente.



Con la ventaja del triunfo obtenido en el cruce de ida por 1-0 en La Paz, Inter de Porto Alegre, dirigido por el argentino Eduardo "Chacho" Coudet, se convirtió este martes en el primer semifinalista de la Copa Libertadores tras vencer de local 2-0 a Bolívar de Bolivia.

En el estadio Beira Rio, el conjunto brasileño que venía de eliminar a River en octavos se impuso con los goles de Enner Valencia, que marcó por duplicado. El delantero ecuatoriano había marcado en la ida y también en el Monumental.

Para el equipo brasileño fueron titulares los argentinos Fabricio Bustos (ex Independiente) y Gabriel Mercado (ex River Plate). Mientras que para el equipo dirigido por el español Beñat San José, fueron titulares los argentinos Nicolás Ferreyra (ex Rosario Central) y Patricio Rodríguez (ex Independiente)

El Inter se enfrentará a Fluminense de Brasil o a Olimpia de Paraguay por las semifinales de la Copa Libertadores, en la ida ganó el “Flu” por 2 a 0, la vuelta será en Paraguay el jueves.

Los partidos de las semifinales serán entre la semana del 27 de septiembre (Ida) y la del 4 de octubre (Vuelta).