Con gol de Messi, Inter Miami goleó a Charlotte y pasó a las semifinales de la Leagues Cup

Las Garzas se impusieron por 4 a0 ante el equipo de Carolina del Norte. Su rival en las semifinales saldrá del ganador entre Philadelphia y Querétaro.



Inter de Miami goleó por 4 a 0 a Charlotte FC, en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Leagues Cup y abrochó su pase a las semifinales, con Lionel Messi como protagonista. Su rival saldrá del ganador entre Philadelphia y Querétaro.

Josep Martínez de penal, Robert Taylor, Adilson Malanda en contra y Lionel Messi fueron los autores de los goles del conjunto comandado por Gerardo Martino. El astro argentino marcó su octavo gol en el conjunto de Miami.

En un entretenido primer tiempo, Inter comenzó presionando a su rival en su campo, con la aparición del astro argentino Lionel Messi que controlo el juego, y aprovechó las subidas de Jordi Alba, pero entre Josef Martínez y Benjamin Cremaschi no pudieron definir en los últimos metros.

A los 9 minutos, el árbitro cobró una falta de Harrison Afful sobre Dixon Arroyo en el área y marcó penal para el conjunto local. Josef Martínez fue el encargado de ejecutarlo y abrió el marcador a favor del conjunto local.

Con la ventaja en el marcador, el Inter controló la pelota y asfixió con su presión a Charlotte FC, que no logró cruzar mitad de cancha. A los 31 minutos, Sergio Busquets habilitó a DeAndre Yedlin por la derecha. El lateral recibió, levantó la cabeza y filtró el pase perfecto para la entrada al punto de penal de Robert Taylor que definió de primera y anotó el 2 a 0.

En el complemento, Charlotte salió decidido a buscar el descuento y llegó con Harrison Afful, quien recuperó una pelota en salida de Inter Miami y remató por arriba del travesaño.

El astro argentino tuvo la chance de extender la ventaja, pero el remate del ex PSG se encontró con el bloqueo de un adversario y la pelota se fue al tiro de esquina. El visitante se ocupó de bloquear los espacios de Messi, pero el local no se iba a dejar dominar.

A los 33 minutos, Messi armó el ataque por el centro del campo, abrió hacia su izquierda para la subida del paraguayo Gómez, quien lanzó el buscapié para Campana. Sin embargo, el que la empujó a gol fue el defensor francés Adilson Malanda.

Como broche de oro, Lionel Messi convirtió el cuarto gol para cerrar el resultado en el DRV PNK Stadium y obtener el pase a las semifinales.

Esta es la síntesis de Inter Miami y Charlotte FC por la Leagues Cup:

Leagues Cup 2023

Cuartos de final

Inter Miami (4) vs. Charlotte FC (0)

Estadio: DRV PNK Stadium

Árbitro: Ismail Elfath

VAR: Allen Chapman

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergil Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Robert Taylor, Lionel Messi y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino.

Charlotte FC: Kristijan Kahlina; Andrew Privett, Adilson Malanda, Ashley Westwood, Harrison Afful; Jaylin Lindsey, Brandt Bronico, Scott Arfield; Ben Bender, Kamil Jozwiak y Karol Swiderski. DT: Christian Lattanzio.

Goles en el primer tiempo: 12m Josef Martínez (I), 32m Robert Taylor (I)

Gol en el segundo tiempo: 33m Adilson Malanda en contra (C), 41 Lionel Messi (I)

Cambios en el segundo tiempo: (Inicio) P. Agyemang por S. Arfield y B. Dejaegere por K. Jozwiak (C), 14m L. Campana por J. Martinez (I), 19m K. Vargas por B. Bender (C), 25m D. Gomez por R. Taylor, 26m D. Ruiz por B. Cremaschi (I), 37m B. Cambridge por H. Afful (C), 43m V. Ulloa por D. Arroyo y N. Allen por J. Alba (I)





