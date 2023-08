"Más mafioso no se consigue": Cristina Kirchner volvió a arremeter contra Macri

La vicepresidente apuntó contra el ex presidente por pedirle a senadores peronistas que no den quórum para tratar 75 pliegos judiciales.



Después de recriminarle el regreso del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Mauricio Macri por su pedido a senadores peronistas de que no den quórum para que el Senado trate pliegos de 75 pliegos judiciales.

"¿Alguna vez viste y escuchaste que un ex Presidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un Gobernador electo? ¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos Senadores peronistas que no den quórum impidiendo, de esa forma, que el Senado funcione?", introdujo la titular de la Cámara Alta. "Ah! ¿Nunca lo viste, ni lo escuchaste, ni te lo imaginaste? Bueno… te tengo una sorpresa".

"Escuchá a Macri amenazando al Gobernador electo de Rio Negro, Alberto Weretilneck y pidiéndole a los senadores peronistas (Guillermo) Snopek de Jujuy y (Edgardo) Kueider de Entre Ríos, que no den quórum en el Senado. Más mafioso no se consigue", completó Fernández de Kirchner.

Durante la entrevista con Joaquín Morales Solá, el ex presidente le pidió a los legisladores "que tengan compromiso con la patria" y "no dejen que nombren a esos jueces militantes".

Es la segunda vez en dos días que la vicepresidenta recurre a la red social para criticar a Macri. Ayer, lo cuestionó por reclamarle al FMI que, dado su rol en la actual gestión, avale el programa económico de un eventual gobierno de JxC.

"¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos papi… Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida. Por Dios!", expresó la vice.

"Debería recordar que es vicepresidenta en ejercicio y expresidenta. Y debería expresarse de una manera un poco más seria, no tan chabacana", le contestó horas más tarde el referente del PRO.