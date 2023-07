Miatello aseguró que "Rosario tiene colectivos porque pagó los sueldos"

El secretario de Transporte de Santa Fe explicó porque el servicio de transporte en el sur de la provincia no paró este viernes, como en gran parte del país.

Este viernes, un paro general de UTA en gran parte del país paralizó el transporte de corta, media y larga distancia. El secretario de Transporte de la Provincia de Santa Fe, Osvaldo Miatello explicó que "la situación del transporte es crítica en general. Desde que yo soy secretario de Transporte, por primera vez hay paro en el AMBA. Antes AMBA safaba porque aparecían los recursos de Nación para que no haya paro", comenzó el funcionario.

Al ser consultado por el normal funcionamiento del transporte en Rosario, el secretario de Transporte aclaró que "particularmente en las cámaras del sur no hay paro porque todas las empresas pagaron en tiempo y forma los sueldos. La cámara del norte no pagó. Acá no hubo dinero extra de los municipios, acá los empresarios pagaron. Lo subsidios del sur y del norte son los mismos. Incluso la paritaria del sur es un 20% más alta que la del norte".

Miatello contó también que ayer hubo un encuentro con autoridades municipales que ya estaba acordado hace 15 días. "Allí lo que hicimos fue intercambiar ifnormación respecto de los subsidios. En la reunión nos informaron que ellos iban a poner más dinero, pero se ve que no alcanzó. Nosotros pagamos en tiempo y forma, de hecho pagamos los subsidios de julio de forma adelantada: las empresas recibireron 1.800 millones de pesos".

Por último, el funcionario provincial recordó que "hay una situación particular en Santa Fe con la UTA, porque hay un conflicto no resuelto para ver quien representa al sector. Pero este no es el problema principal: UTA Nacional tiene una política clara 'si se paga se trabaja, si no se paga no se trabaja'. Esto va a seguir como siempre mes a mes viendo cuales son los recursos disponibles", concluyó.