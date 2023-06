Wado-Manzur, la fórmula de Cristina Kirchner para las PASO

El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el ex gobernador de Tucumán Juan Manzur serían precandidatos a presidente y vice en Unión por la Patria.

Aunque aún no hubo anuncio oficial, todo indica que "Wado" De Pedro sería precandidato presidencial de Unión por la Patria en las PASO, en tanto que Manzur sería su compañero de fórmula.



La definición del binomio se habría acordado este miércoles, tras una reunión que mantuvo la vicepresidenta -Cristina Kirchner- con el ex jefe de Gabinete. En tanto, este jueves Cristina recibe al ministro de Economía, Sergio Massa, en su despacho del Senado.

Por su parte, el intendente del partido bonaerense de Ensenada, Mario Secco, dijo este jueves que "a la militancia le gusta" una fórmula conformada por Wado y Manzur para competir en las PASO del 13 de agosto.

"Ayer (por este miércoles) se vio una foto de 'Wado' con Manzur; a la militancia le gusta Wado con Manzur. Por supuesto que la última decisión pasa por aquella que tiene toda la fuerza, que no es más ni menos que Cristina Fernández de Kirchner", dijo el jefe comunal en declaraciones radiales.

En ese marco, Secco indicó que se están aguardando "las definiciones que esperan todos los militantes de saber cómo termina cerrando el candidato a nivel nacional" con vistas al plazo para la presentación de precandidaturas, que vence este sábado a la medianoche.