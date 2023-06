En el Día de la Salud Pública: piden por la finalización de las obras del Nuevo Hospital Regional Rosario Sur

Este lunes 5 de junio se celebra el Día de la Salud Pública en honor al natalicio del ex gobernador de Santa Fe, y referente del Partido Socialista, Hemes Binner

En ese sentido, quien tomó la posta levantando las banderas de la salud pública es el el ex Ministro de Salud provincial y ex senador por Rosario Miguel Cappiello quien puntualmente se refirió a una obra muy esperada por los rosarinos en particular y todo el sur provincial en general. El Nuevo Hospital Regional Rosario Sur situado en Av de Circunvalación en su cruce con Av San Martín y que todavía no ha sido terminado. Recordemos que comenzó a levantarse hace once años, y todo parece indicar que tampoco quedará terminado en la gestión del actual gobernador Omar Perotti.

“Cuando se termine, el Hospital Regional Rosario Sur (HRRS) se constituirá como el más grande de la región. Pero para eso, necesitamos de un gobierno con decisión política. El gobernador Perotti frenó la obra durante 3 años y medio, ahora la quiere reflotar seguramente por conveniencia electoral. Si Bonfatti hubiese sido electo en el 2019, el hospital ya estaría terminado y al servicio de la gente.", lanzó Cappiello justo en el Día de la Salud Pública

A paso seguido, el es Ministro provincial resaltó la obra en salud pública en los gobiernos socialistas en Santa Fe: "Prueba de esto son los centros de atención primaria que prometimos y cumplimos, proyectamos 80 y alcanzado los 119; planteamos 5 hospitales de mediana complejidad y los hicimos; el Cemafe, bisagra entre el viejo y nuevo modelo de atención, está funcionando; 5 hospitales nodales de alta complejidad, de los cuales 3 están en funcionamiento, pero las obras de los otros 2 se encuentran paradas, el de Rafaela y el de Rosario; y obviamente el HECA y el CEMAR de Rosario, dos de mis grandes orgullos".

"Cuando asumimos por primera vez como gobierno, en nuestra provincia había mucho déficit, principalmente en la alta complejidad, y casi ninguna respuesta en la atención primaria de la salud. Nosotros revertimos esa situación, haciendo historia y poniendo tanto a Rosario como a Santa Fe en el foco del mundo gracias al plan de salud implementado". resaltó el ex senador por Rosario

En tal marco Cappiello volvió a referirse a la obra inconclusa del HRRS: ,"Es indiscutible que en esta materia nuestra gestión socialista ha sido ejemplar. Este hospital nodal forma parte del plan estratégico que iniciamos con los ex gobernadores Hermes Binner y Antonio Bonfatti cuando me encontraba cumpliendo funciones como ministro de salud. Tiene como principal zona de influencia el departamento Rosario y los departamentos aledaños, y fue pensado en un lugar de fácil acceso desde las autopistas Rosario-Buenos Aires, Rosario-Córdoba y conexión por Circunvalación. Cuando se concrete será referente de alta complejidad en dicha área".

Para dimensionar el Día de la Salud Pública, Cappiello reivindicó nuevamente la figura del ex gobernador. "Pensar en Binner es pensar en trayectoria, en compromiso, en honestidad, en transparencia, en salud pública como prioridad, en cambio de paradigma.", destacó.

En tal sentido, remarcó que cuando el efector esté terminado "será el más grande de la provincia y de la región, con más de 25.000 metros cuadrados de superficie cubierta, 210 camas para internación y gran capacidad en la maternidad, neonatología y unidades de terapia intensiva y coronaria. También habrá distintos niveles de internación según la complejidad de cada caso, seis quirófanos y sector de cirugía ambulatoria, entre otros.”, completó Cappiello