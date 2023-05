De 18 a 64 años: se abrió la inscripción para acceder a más de 1400 terrenos para edificar casas en 11 provincias del país

La inscripción se realiza mediante la web del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y hay disponibles unos 1456 terrenos, distribuidos en 52 predios de 11 provincias.



El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conduce Santiago Maggiotti, anunció la apertura de las inscripciones para la línea Lotes con Servicios. Ésta permite adquirir un crédito para acceder a alguno de los 1456 terrenos con servicios básicos generados por el programa Procrear II, a partir del cual los adjudicatarios podrán edificar allí una vivienda unifamiliar.

La inscripción -que podrá realizarse por medio de la página web del Ministerio- al igual que en la línea Desarrollos Urbanísticos, se focalizará en dos grupos: para adultos de entre 36 y 64 años (Inscripción General) y para personas de 18 a 35 años (Destino Joven).

En cuanto a la financiación, el monto máximo por lote será de $3 millones. Durante los primeros seis meses del crédito el pago será en seis cuotas fijas en pesos. El saldo restante del crédito será otorgado en pesos, a tasa cero, mediante ajuste de capital por coeficiente Casa Propia.

La amortización tendrá dos etapas. “Durante los primeros seis meses del crédito se deberá cancelar un porcentaje del precio del lote en seis cuotas mensuales y consecutivas, que variarán según el nivel de ingresos declarado al momento de la inscripción, y que podrán representar entre el 6% y el 25% del valor total. El saldo se cancelará a partir del séptimo mes, entre 125 y 360 cuotas, según el nivel de ingresos declarado”, explicaron voceros de la cartera.

¿Cuáles son los requisitos para anotarse?

Para inscribirse, los interesados en acceder a uno de estos lotes que se encuentran disponibles deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción. Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

No ser propietarios o copropietarios de ningún inmueble ni haber resultado beneficiarios de ningún plan de vivienda en los últimos 10 años.

No registrar antecedentes negativos comerciales ni financieros ni encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial.

Tener al menos un año de continuidad laboral registrada.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar de entre uno y 10 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVyM).

Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero.

Contar con DNI, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica vigente de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

No registrar juicios, según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco años.

No registrar embargos.



No registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

Los participantes, al momento de completar el formulario de inscripción, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los siguientes vínculos, los cuales deberán encontrarse registrados: Matrimonio, Unión convivencial o Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados.



¿Dónde se encuentran los terrenos?

En esta ocasión, se encuentran a disposición unos 1456 lotes, distribuidos en 52 predios en localidades de 11 provincias argentinas:

Provincia de Buenos Aires: Adolfo Alsina-Carhúe, Bahía Blanca, Benito Juárez, Berazategui, Berisso, Coronel Pringles, Chacabuco, Carmen de Areco, Coronel Suárez, Exaltación de la Cruz, General Villegas, Guaminí-Casbas, Hurlingham, La Plata, Lamadrid, Las Flores, Lobos, Mar Chiquita, Mar del Plata, Moreno, Olavarría, Pergamino, Pila, Puán, Saladillo, San Nicolás de los Arroyos, San Miguel del Monte, Tandil, Tapalqué, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Villa Gesell y Campana, Luján.

Provincia de Catamarca: San Fernando del Valle de Catamarca.

Provincia de Chubut: Puerto Madryn.

Provincia de Córdoba: Villa María (Seia, Soles de Mayo y Reale Bonetto) y Barrio Liceo.

Provincia de Corrientes: Goya

Provincia de Entre Ríos: Gualeguaychú.

Provincia de Formosa: Formosa.

Provincia de Misiones: Posadas.

Provincia de Neuquén: Centenario y San Martín de Los Andes.

Provincia de Santa Cruz: Caleta Olivia y Río Gallegos.

Provincia de Santa Fe: Esperanza.