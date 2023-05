Lionel Messi el elegido mejor deportista del año

Luego de atravesar días agitados por la suspensión que le aplicó el PSG por su viaje a Arabia Saudita, Lionel Messi recibió una caricia a la altura de su carrera: fue ungido como mejor deportista en los premios Laureus 2023. Se trata de un galardón que entrega la Academia Laureus y los votos pertenecen a un panel de especialistas. El delantero, de 35 años, se quedó con la estatuilla principal por segunda vez en la historia (la anterior fue en 2020, compartida con Lewis Hamilton) y superó a nombres de la talla de Kylian Mbappé, su compañero en el París Saint Germain; Rafael Nadal, Max Verstappen, el atleta Mondo Duplantis y Stephen Curry.

El capitán de la selección argentina campeona del mundo en Qatar (que a su vez fue seleccionada como mejor equipo del año en la misma gala) realizó un emotivo discurso al recibir el premio de manos del ex líder de Los Pumas Hugo Porta y del actor Daniel Brühl. Y en el mismo recorrió sus triunfos y tropiezos, le dedicó el éxito a su país -lució un pin con el escudo de la AFA en su traje- y le hizo un guiño al Barcelona. No hizo mención a su actual club, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio, aunque todo indica que no continuará. Tras la sanción, fue habilitado a volver a entrenarse con el plantel, aunque todavía no se sabe si estará disponible para el duelo del sábado ante el Ajaccio en el Parque de los Príncipes.

Porta lo llenó de elogios en medio de la entrega del galardón: “Sabés que trascendiste el fútbol, hoy todos los chicos que juegan al fútbol quieren ser Messi. La Academia Laureus te ha premiado no solo por lo que hacés en la cancha, sino porque lo que hacés afuera, por tu comportamiento: todos te quieren, todos te queremos”.

“Para mí estar en esta gala, es mi primera vez aquí. Es un honor para mí compartir nominación con todos estos enorme deportistas a los que admiro muchísimo, cualquiera podría haber ganado”, prologó. “Siempre es lindo recibir un reconocimiento de este tipo, este año tuve la suerte de cumplir mi gran sueño, ser campeón del mundo. Me costó muchísimo, casi toda mi carrera, en el medio pasé de todo, muchas alegrías con el Barcelona y muchas tristezas con la Selección, pero nunca me detuve, y todo fue una enseñanza para mí”, continuó, dejando al pasar un puente hacia Cataluña.

Es que el Barsa es uno de los equipos que aspiran a contar con sus servicios de cara a la próxima temporada. Sin embargo, antes debe acomodar su economía y cuajar en el fair play financiero para luego recién poder hacerle una oferta formal. De ahí que todavía las partes no pasaron de un coqueteo. Mientras, Al Hilal de Arabia Saudita e Inter de Miami se mantienen firmes en la puja.

“Hubo muchas piedras en el camino pero siempre intenté superarme con el apoyo de mi gente. Estoy muy agradecido: pude cumplir mi sueño y el de todo un país. Tardó en llegar pero fue lo más lindo que me pasó; este premio es para toda Argentina. Muchas gracias”, concluyó con la mirada puesta en su tierra, que volverá a vibrar con su fútbol en la ventana FIFA de junio, cuando la Selección dirigida por Lionel Scaloni dispute dos amistosos (China e Indonesia aparecen como los posibles rivales).

Claudio Tapia, acompañado de Lisandro Martínez y Messi, en medio del discurso por el premio a la selección argentina