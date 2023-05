La vicepresidenta desnudó los intereses de aquellos lobbistas que no quieren que se renegocie el acuerdo con el Fondo

Cristina Kirchner y una contundente respuesta a un exdirector del FMI: "Descabellado fue darle un préstamo por 45.000 millones de dólares al gobierno de Macri para que ganara las elecciones". Luego de que se conocieran las palabras de Alejandro Werner, exdirector del FMI para el Hemisferio Occidental (y uno de los artífices del millonario préstamo al país), y de Alejandro Loser, CFK volvió a remarcar que la millonaria deuda que posee Argentina fue generada para solventar la campaña presidencial de Mauricio Macri. Además Cristina Kirchner aclaró que los plazos de pago del actual acuerdo son también "descabellados" y explicó que atar los desembolsos al Fondo no son "un reduccionismo", sino un modo exitoso de permitir el crecimiento de una nación.



"Descabellado". Ese fue el adjetivo que utilizó el exdirector del FMI, Alejandro Werner, para opinar sobre la posible renegociación del acuerdo de Argentina con el Fondo, en medio de la crisis económica que se profundizó con la corrida cambiaria y la sequía del campo. La vicepresidenta Cristina Kirchner utilizó el mismo adjetivo para desemarscarar la acción de lobbistas, quienes no quieren que Argentina firme un nuevo acuerdo y no hacen autocrítica sobre el millonario préstamo que adquirió Argentina para financiar la campaña de Mauricio Macri.

"Descabellado fue haberle dado un préstamo político por 45.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones como reconocieron de los dos lados del mostrador, Mauricio Claver Carone, ex Presidente del BID y Carlos Melconian ex Presidente del Banco Nación", comentó CFK en su mensaje a "Mr. Werner", el mismo que criticó la iniciativa que para renegociar la deuda que lleva adelante Massa, tal como anticipó este diario semanas atrás.

Pero no solo eso. Cristina Kirchner también cuestionó la firma de Martín Guzmán -en representación a Argentina- con el organismo internacional. Lo hizo al aclarar que los plazos elegidos para pagar la deuda con el fondo son, justamente, "descabellados". En ese sentido, las claúsulas que obligan al país a devolver los 45.000 millones de dólares prestados a Macri en apenas 5 años -y con vencimientos de hasta 19.000 millones de dólares por año- fueron la casual, según CFK, de la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista de Diputados.

Y agregó: "Atar el pago de una deuda a una variable macroeconómica no es 'descabellado' ni de 'un simplismo extraordinario' Mr. Werner and Claudio Loser. Al contrario, es lo que hizo Néstor Kirchner cuando reestructuró de forma exitosa la deuda que otros habían defaulteado en el año 2001 y ató el pago del cupón al crecimiento del PBI de nuestro país. Es más, si quieren cobrar la totalidad del préstamo político que dieron van a tener que conseguir alguno como él, que le pagó al FMI en el 2005 toda la deuda".

Para cerrar, CFK publicó dos videos (uno de Carlos Melconian y otro del expresidente del BID, Mauricio Claver-Carone, quienes no tuvieron pruritos en confesar que el préstamo del FMI fue para solventar la campaña de Mauricio Macri en 2019.

"Entre el año 2005 y el 2015, que ustedes no estuvieron en nuestro país, los argentinos y las argentinas vivíamos mejor", completó CFK.