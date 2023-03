Finalizado el acto de inicio del año judicial que se realizó este miércoles en los Tribunales Provinciales de Rosario, hubo una escena en las escalinatas exteriores del edificio por calle Balcarce que sorprendió terminó con la actuación de la policía: el senador provincial Armando Traferri intentó agredir al fiscal Luis Schiappa Pietra, que había salido del palacio judicial al mismo tiempo que el legislador. Ambos venían de participar del evento en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia.

El propio fiscal relató los hechos en diálogo con Andrés Cánepa por Radio Boing: “Pasaron muchas personas por la calle frente a Tribunales, entre ellos Traferri. Cuando estamos cruzando la calle con Matías (Edery) escucho pasos detrás nuestro y alguien que me dice algo. Yo le reconozco la voz, me dí vuelta y en ese momento me dice ‘¿Tenés algún problema conmigo? ¿Querés que lo solucionemos acá?'”.

“No me acuerdo muy bien cuál fue mi respuesta, pero algo de solucionar las cosas en Tribunales. En ese momento él me encaró de nuevo, pero se interpusieron tres policías para que la cosa no pase a mayores. Ahí nos dimos media vuelta y nos fuimos. Él me encaró para pelear, me dijo de arreglar los problemas ahí nomás en la calle. Me parece que se están pasando los límites ya”, continuó contando.

En cuanto a las consecuencias de lo ocurrido, Luis Schiappa Pietra agregó: “Hablé con mucha gente que me llamó, hasta el gobernador, todos muy preocupados por la situación. A esto hay que darle la connotación que corresponde, hay que entender lo que significan algunos actos de funcionarios de mucho poder, de poder real. A todos los que me apoyaron les pedí que lo hagan público, porque de alguna manera hay que empezar a marcar un límite”.

“En términos de seguridad, a nosotros lo que más no asegura la tranquilidad de nuestra vida y de nuestro trabajo es contar con apoyo de las instituciones. Las tareas que estamos haciendo nosotros no son arrebatos individuales, formamos parte de instituciones. Ayer hablé con el fiscal general y todos se pusieron a disposición”, añadió.

Por último, el fiscal cerró: “Yo soy un fiscal que investiga nomás, ni siquiera tengo algo personal contra ellos. Yo por mi parte voy a tomar decisiones sobre esto, porque no es justo que tenga que estar atravesando esta situación. En lo personal me dejó muy preocupado. Estoy un poco cansado de algunas cosas. Si no hay una reacción real del escenario político es muy difícil de sostener”.