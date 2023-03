Se conmemora el Día Internacional de la Mujer y una vez más habrán marchas en todo el país

En una Rosario sacudida por la narcocriminalidad, entre las proclamas que se leerán en el Monumento, está el pedido de justicia por Máximo, el niño asesinado en Empalme Graneros, y por todas las niñeces arrebatas. La convocatoria es a las 17, en plaza San Martín. Hay transporte gratuito para facilitar los traslados y asueto en la administración pública.

El punto de concentración será Dorrego y Santa Fe desde las 14, en tanto se estima que el inicio de la movilización será a las 17 con dirección a calle Dorrego, San Luis, Buenos Aires, Córdoba hasta el Monumento Nacional a la Bandera, donde se leerán los puntos de la proclama acordada por las agrupaciones que integran el comité, que difundió Rosario12.

Los puntos de la proclama:

¡Exigimos trabajos dignos y con derechos para todes! ¡No queremos seguir encabezando las estadísticas de precarización laboral y pobreza!

Exigimos la Aprobación del proyecto de Ley “Cuidar en igualdad”, que busca reconocer al cuidado como un derecho y un trabajo.

¡La economía popular es trabajo! ¡Basta de perseguir a les trabajadores!

¡Ley de reconocimiento salarial para las cocineras comunitarias!

Derechos laborales y sociales para les trabajadores sexuales. Despenalización del trabajo sexual.

Reglamentación y aplicación de la Ley Provincial de Profesionales de la Salud en enfermería. ¡Pase al escalafón profesional! ¡La enfermería es un trabajo de alto riesgo! Por Hospitales y Salud Libres de Violencia.

Eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

El trabajo de callcenter debe ser reconocido como insalubre y pagado de manera completa. ¡Violencia económica es violencia!

Paramos porque queremos licencias laborales con perspectiva LGBTTIQ+.

Tierra, techo y trabajo para las comunidades originarias. ¡Exigimos traductores bilingües en cada espacio, Las mujeres originarias también tenemos derechos!

Abolición del chineo. ¡Basta de violaciones sobre nuestras niñeces!

Aparición con vida de Tehuel de la Torre varón trans desaparecido desde marzo del 2021. El Estado y los gobiernos son responsables. ¡Las vidas trans también valen!

Hasta de la justicia patriarcal, racista, corporativa y antidemocrática, cómplice y garante de la reproducción de las violencias. ¡Reforma Judicial con perspectiva de género Ya!

Paramos contra los femicidios que siguen ocurriendo cada día. ¡Ley de emergencia Nacional en contra las violencias machistas ya

Repudiamos el intento de magnicidio de la Vicepresidenta, no nos callarán! Basta de violencia política! No a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.

Basta de perseguir a las luchadoras sociales. Libertad a Milagro Salas. ¡Libertad para las mujeres mapuche!

¡Cese del hostigamiento a nuestra compañera Nadia Shujman! Basta de violencias simbólicas, económicas y persecución judicial, política y mediática a quienes trabajan por la verdad y la justicia

Exigimos la urgente separación de las Iglesias del Estado. Basta de subsidiarlas. ¡Estado laico ya!

Paramos contra las tramas mafiosas que involucran al Poder político, judicial, empresarial, las fuerzas de seguridad y la logística del Estado, ¡porque a Paula Perassi la desaparecieron!

Paramos contra el avance de las derechas y los fundamentalismos. Exigimos la implementación de la ley de aborto legal en cualquier punto del país.

Basta de agresiones y discursos de odio al colectivo LGBTTIQ+. ¡Ser Lesbiana no es delito!

Exigimos desmantelamiento de todas las redes de trata. Juicio y castigo a proxenetas y tratantes. ¡Aparición con vida de todas las víctimas!

Nos solidarizamos con las compañeras peruanas, basta de reprimir su accionar político!, basta de violación a los derechos humanos! Basta de la violencia institucional!

Exigimos rampas, ascensores, intérpretes de lengua de señas. Queremos ciudades y territorios habitables para todes.

Exigimos clubes libres de violencia machista y canchas plurinacionales y feministas. Queremos un fútbol feminista, disidente y profesional.

Paramos porque no queremos más muertes por agrotóxicos.¡Fuera Monsanto de nuestras tierras! Ley de humedales ya!

Paramos contra los atropellos a los derechos humanos en cada cárcel del país. Las mujeres y disidencias privadas de su libertad, también tienen derechos!

Abajo las normas hegemónicas de belleza. ¡Basta de gordeodio! ¡Basta de capacitismo!

Paramos porque no todes tenemos trabajo. ¡Implementación del Cupo laboral trans de manera efectiva!

Ley de reparación histórica post dictadura para travestis y trans! Basta de travesticidios!

Paramos porque el trabajo que realizamos día a día no está reconocido socialmente. Porque sabemos que nos tocan los peores empleos, los salarios más bajos y la mayoría de las obligaciones en cada casa.

Paramos para visibilizar nuestro aporte al mundo del trabajo, para exigir la parte que nos toca. Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotres!

Paramos para que se rompa el pacto machista que nos condena a la muerte dentro y fuera de nuestras casas!

Paramos porque nos mueve el deseo de transformar la realidad, de inventar otro mundo.

¡Paramos porque la narcocriminalidad se sigue llevando las vidas de nuestras niñeces! ¡Justicia por Máximo!

¡Paramos porque vives, libres y desendeudades nos queremos!

