Javkin y Brilloni se reunieron por la violencia en Rosario: "La cárcel no puede dominar la calle"

El primer encuentro entre el intendente de Rosario Pablo Javkin y el nuevo ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, tuvo lugar este sábado en la Municipalidad, luego de una semana de mucha conmoción por la sucesión de hechos violentos en Rosario.

"Brilloni conoce la ciudad, lo he dicho y lo vamos a ratificar", remarcó Javkin en declaraciones a la prensa en el Palacio de los Leones. También destacó que su contacto con el flamante ministro "ha sido siempre cotidiano" y afirmó que puso "a disposición todos los recursos de la ciudad para que su tarea sea lo más rápida y efectiva posible".

En cuanto a lo trabajado en la reunión, el intendente indicó: "Lo que hicimos es ver, sobre el mapa de la ciudad, los lugares donde están las prioridades y que eso tenga un reflejo inmediato en la sensación, en la visibilidad y en el control efectivo que se haga en las calles de Rosario".

"Los números y los hechos son muy claros, el nivel de desafío a la institucionalidad es muy claro, balear en bicicleta o caminando una institución pública o un lugar de concurrencia masiva, como una entidad bancaria, habla demasiado como para que alguien lo tenga que explicar", añadió, y enfatizó que se necesita una "acción coordinada" y "seis o siete puntos de acción inmediata".

"Hay que recuperar el territorio, acá lo que hace falta es que la cárcel no domine la calle y eso se hace en la calle, me consta que eso es lo que va a hacer el ministro porque ya lo hizo ayer, y nosotros vamos a estar ahí, como hicimos ayer con Juan (vecino de zona oeste al que le balearon dos veces la casa). No podemos dejar que pasen algunas cosas, como lo que pasó con Jimi Altamirano", cerró Javkin.

Por su parte, Brilloni destacó la importancia de la reunión y señaló que el camino es "trabajar en equipo". "Tengo esa vocación, creo que lo he demostrado todo este tiempo en que he ocupado cargos en la cartera", añadió en el mismo sentido.

"Ahora, al comandar un equipo en el Ministerio de Seguridad, voy a seguir fortaleciendo este trabajo en equipo porque estoy convencido de que esa es la forma de llevarle soluciones a la gente y transmitirle esa paz, esa tranquilidad y ese sosiego que tanto ansía", cerró.