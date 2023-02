Pablo Javkin dijo que la inseguridad "no se arregla con inspectores de tránsito"

Javkin planteó que en Rosario "falta orden, continuidad y control" y volvió a reclamar por la falta de recursos

El intendente consideró que los "dos problemas" primordiales que se deben abordar para ponerle un freno a la violencia en la ciudad son "la impunidad con la que se ordenan los delitos desde la cárceles" y "la ausencia absoluta de fuerzas de seguridad en la calle"

El intendente habló este sábado tras una semana de varios hechos violentos que no solo intensificaron el debate sobre cómo se debe proceder para controlar la situación que atraviesa Rosario, sino que además coincidieron con la asunción del nuevo ministro de Seguridad Claudio Brilloni y del nuevo jefe de la Policía de la Provincia.

También generó repercusiones la presencia de medios nacionales en la ciudad y su cobertura de esta problemática, frente a lo que Javkin manifestó que se mantiene "con bronca y con firmeza". "A Rosario no le dan lo que los rosarinos necesitamos, pero después se habla de la ciudad como si fuera el centro del problema del narcotráfico en la Argentina", dijo en diálogo con Radiópolis Weekend (Radio 2).

En cuanto a las necesidades inmediatas en materia de seguridad consideró que se deben "atacar dos problemas": "El primero es la impunidad con la que se ordenan los delitos desde la cárceles. Todos los que investigan delitos te dicen que el 95% de los hechos se organizan desde cárceles como las de Piñero, Coronda o Marcos Paz".

"No solo los dejan hablar, sino que no los escuchan. No se trabaja adentro para investigar los hechos antes de que sucedan porque está disuelta el área que se ocupa de eso", añadió en ese sentido.

Por otra parte, señaló que "el segundo punto es la ausencia absoluta de fuerzas de seguridad en la calle", y dijo que esto quedó evidenciado por la falta de persecuciones tras los diferentes ataques que tuvieron lugar en la ciudad durante las últimas semanas, como la balacera contra la sede bancaria de zona sur o el episodio en el que un hombre disparó contra una comisaría y se fugó en bici.

"Anoche caminaba por la ciudad mientras paseaba a mi perro y miraba los parques de la ciudad, que estaban llenos de gente. Esa es la Rosario que queremos, que está amenazada por lo otro", apuntó el intendente, siguiendo con sus apreciaciones en relación con la cobertura nacional sobre la violencia en la ciudad.

Consultado sobre la falta de respuesta policial frente a hechos violentos, manifestó que esa cuestión "se ordena construyendo verticalidad, invirtiendo más fuerte los recursos y trabajando en el ordenamiento de las jefaturas".

Javkin también comentó que este sábado por la mañana mantendría una reunión con el ministro Brilloni en la Municipalidad, y remarcó que cada jueves participa de encuentros junto a autoridades del área de Seguridad. "Surgió en una de esas mesas el planteo de que los efectivos no tienen lugares porque faltan comisarías. Yo propuse darles los distritos, porque estoy convencido de que tienen que tener un rol en la protección de la gente", indicó.

Al respecto, recordó: "Firmamos un acuerdo con el gobernador el primero de diciembre para establecer la Policía de los distritos, pero llegaron y a los 23 días desaparecieron. La balacera en el distrito sudoeste fue contra dos oficinas que tenemos reservadas para ellos". Luego, enfatizó en que "falta orden, continuidad y control".

"Yo no voy a caer en la trampa de que no se hable de lo malo. Estos son los momentos de exigir lo que corresponde, de que el Consejo de Seguridad Interior se ocupe de ayudarnos. Yo no tengo personal y esto no se arregla con inspectores de tránsito", reclamó.

Al respecto, comentó que le envió al presidente Alberto Fernández una lista con "detalles que deberían ser medidas inmediatas", y resaltó que con el ministro de Seguridad provincial mantendría una conversación para plantear "lo que se tiene que ver mañana en Rosario".

Finalmente, el intendente reiteró su reclamo hacia el Gobierno nacional para que le brinden "recursos para urbanizar los barrios" y concluyó: "Se habla de Rosario, pero no ponen en Rosario lo que hay que poner".