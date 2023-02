El Consulado de Italia abrió un sistema de turnos web para tramitar la ciudadanía

El Consulado General de Italia en Rosario comunicó que en febrero se habilitará un sistema digital para pedir turnos para acceder al trámite de reconstrucción de ciudadanía, la gestión más esperada por quienes desean obtener ese estatus que les abre las puertas a una residencia estable en Europa.

Manolo Contini, consiglieri de comités, señaló que “con cada crisis económica surge, lamentablemente, la necesidad muy fuerte de obtener la ciudadanía". Puntualizó: "En Rosario son cientos de miles de personas que buscan eso. Hace tres años, casi con el auge de la pandemia, que no se otorgan turnos para tramitar este beneficio, pero gracias a un enorme trabajo del nuevo cónsul en Rosario y de quienes conformamos el consejo de asesores del Consulado, se pudo establecer este mecanismo”.

“Se debe ingresar al sitio web y a las redes sociales del Consulado. Allí, está bien explicado cuáles son las fechas. Se comienza este martes a las 20, hora de Argentina (la 0 hora del 1º de febrero, en Italia). Habrá una serie de llamadas. No son muchos los turnos que se darán, pero es una herramienta clave para las personas que lo necesitan”, subrayó el funcionario.

En declaraciones a medios locales, Contini remarcó que “para obtener la ciudadanía italiana, hay que tener en claro cómo es el árbol genealógico, incluyendo al abuelo o bisabuelo que vino de Italia sin importar el nivel. No hay problemas de fechas si se puede identificar la partida de nacimiento y el certificado de defunción del antepasado que haya nacido en Italia y fallecido en Argentina”, agregó Contini.

“La demanda es incalculable y el trabajo de armar una carpeta es muy complejo. Mucha gente lo hace a través de gestores, y recomiendo que así se haga, porque es muy complejo buscar los papeles. Pero muchísimas personas lo lograron. En el Consulado de Italia hay inscriptos 180 mil italianos que a lo largo de este tiempo pudieron realizar el trámite”, afirmó Contini.

“Allí, el trámite demanda entre 3 y 6 meses y mucho costo y no tiene posibilidad de trabajar hasta que no se obtiene la ciudadanía. Es casi un régimen de prisión domiciliaria. La gente tiene que esperar en una casa hasta que un vigilante vaya a constatar el domicilio. Eso puede ser en 6 días o a los 90. Mucha gente está encerrada ese tiempo esperando, encerrado y no es una experiencia agradable”, subrayó.