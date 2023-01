Casilda: La Justicias que se adueño de un parque

Ya deberían darse cuenta que el reclamo no tiene sentido, la desición ya esta tomada y la Justicia hizo lo suyo con su propia justicia. ya no importa lo que las gentes piensen al respecto, y ya no importa si se quedan con menos parque para disfrutar de un espacio libre.

Cuando la decisiones las toman los que la tiene ya no importan los reclamos de aquellos que llevaron a estos a tomar estas actitudes, total ya están entre los que deciden y listo el compromiso son la gente pasa a otro plano, el compromiso con el poder es el plano que hay que llenar para que algún día su nombre figure entre los quie hicieron de aquellos los recuerden con una chapa en la puerta de los creado.

Parte del pueblo que reclama ya no tiene vos, los callaron con los escudos del garrote y la prepotencia. El poder consiguió a fuerza de poder los que quería, la Justicia hizo Justicia para su propio bien sin pensar que los que reclamaron lo hicieron por su propio bien el de cuidar sus espacios que en algún momento le generaron un rato apenas un rato de pasar el tiempo el aire libre. La Justicia hizo su presencia y consiguió lo que la política de su momento así lo decidió.

Ya deberían darse cuenta que el reclamo esta demás, su voz ya no sirve y nada lo ensamblan en el centro de la ciudad un edificio para abrigar a la Justicia, luego cortarÅ„a la calles para cuando haya alguna intervención judicial que se proponga seguridad y las calles y el movimiento se trasladará a otro punto de la ciudad y e perderá una parte de lo que alguna vez fue un parque.Porque no quedará todo asi como sesta lugo vendrán los espacio para los vehículos oficiales y de los dignaratioque que le ofrecerán justicia al publio desde donde por la fuerza hicieron us propios edificio.

Y así la ciudad y el pueblo de de Casilda conseguirán una mole de cementos y ventanas que ocupará un espacio donde la gente conseguía la libertar de estar un poco al aire libre.