Fotomultas en Rosario: qué otras infracciones controlarán las cámaras y qué pasa con bicicletas y monopatines

Este lunes empezó a funcionar el nuevo sistema de control y monitoreo de tránsito en la ciudad. Además de los excesos de velocidad también se va a multar a quienes conduzcan usando el celular y sin cinturón de seguridad

Las cámaras controlarán un total de 27 infracciones. (Alan Monzón/Rosario3)

Las fotomultas ya son una realidad en Rosario a partir de este lunes 17 de octubre. El nuevo sistema de control y monitoreo digital del tránsito empezará a labrar las infracciones que detecte, luego de más de dos meses de ajustes. Además del exceso de velocidad, las cámaras controlarán un total de 27 faltas.

Durante el período de prueba, la invasión del carril exclusivo y de las ciclovías se ubicaron al tope de las infracciones que se fueron registrando. A eso se le sumó el cruce de semáforos en rojo y circular a una velocidad superior a la permitida por calles y avenidas de la ciudad.

Pero además de estas faltas de tránsito, en la zona donde se ubiquen las cámaras de videovigilancia fijas también se van a controlar otro tipo de infracciones. En diálogo con Radiópolis (Radio 2), la secretaria de Movilidad de Rosario, Nerina Manganelli confirmó que los dispositivos detectarán también a los conductores que utilicen teléfonos celulares o que no tengan puesto el cinturón de seguridad.

Un tótem que mide la velocidad de los vehículos a partir de este lunes (Alan Monzón/Rosario3)

A eso se le sumará también el frenar sobre la senda peatonal, estacionamientos en lugares prohibidos, la doble fila, el giro a la derecha en calles con carril exclusivo o girar en U.

Con respecto a los motociclistas, también se utilizarán las cámaras para sancionar a quienes circulen sin casco, utilicen las ciclovías para avanzar o lleven acompañantes en los ciclomotore. de menos de 60 cc.

¿Qué pasa con los monopatines y bicicletas?

Al tratarse de formas de movilidad alternativa que no tienen registro nominal, seguirán exentas de las sanciones. “Eso tiene que ver con la responsabilidad que tenemos cada uno para manejarnos en la vía pública. Con el sistema de videocontrol podemos observar ese tipo de acciones para la persona que lo está manejando pero no tenemos la capacidad para poder comunicarnos porque no tienen patente”, explicó Manganelli.

“Desde la secretaría trabajamos en educar, damos charlas constantes en escuelas, también en el interior de la municipalidad. Trabajamos en ese sentido, no tenemos que ser hijos del rigor pero trabajamos para poder educar cómo una persona tiene que movilizarse dentro del espacio público y sea acorde”, concluyó.

Foto: Alan Monzón/Rosario3