El Gobierno cambiará el régimen de importaciones: habrá previsibilidad y reducen plazo para acceso a dólares de pymes

El Gobierno cambiará el régimen de importaciones: habrá previsibilidad y reducen plazo para

El Gobierno nacional formulará el esquema de importaciones, reemplazando las actuales SIMIs (que a su vez reemplazaron a las anteriores DJAI) a través de un nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina, que se conocerá como SIRA.

Si bien la resolución de AFIP y la Secretaría de Comercio ya está lista, funcionarios nacionales estiman que será publicada el próximo miércoles en el boletín oficial. Entre otras cuestiones, el nuevo sistema centraliza toda la operatoria de comercio exterior en una sola base de datos, al vincular solicitudes de importación, despachos de mercadería y cuenta bancaria desde la cual se accede a los dólares y se realizan los pagos de los bienes o servicios.

Esto permitirá que quienes necesiten importar tengan certeza de la fecha a partir de la cual podrán tener acceso a los dólares necesarios para abonar la mercadería.

El nuevo sistema contempla:

Un análisis de capacidad económica financiera del importador y perfil de riesgo aduanero y fiscal de cada importador. Se tendrá en cuenta por ejemplo el uso abusivo de cautelares, sobre y sub facturación, facturas apócrifas, entre otros.

Cuenta corriente única de comercio exterior. Desde que nace la SIRA hasta que se giran los dólares habrá "trazabilidad", tanto de los despacho como desde el banco con el que se operó.

Facilidades para Pymes y entidades civiles, especialmente en relación a los tiempos. El objetivo es darle "previsibilidad de plazo". Además, se acortar los plazos de pagos a 60 días de pago a partir de que llega la mercadería. "Hoy ese plazo está en 180 días", dijo una fuente con conocimiento de la normativa a Ámbito. Esta decisión permite organizar el flujo de pago para las empresas. El Banco Central va a adecuar su normativa a esta nueva decisión.

Trámite facilitado para importaciones que no requieran acceso al MULC para el giro de divisas. Esto es diferente al artículo 72 del proyecto de Presupuesto, en el que el Poder Ejecutivo propuso un régimen de blanqueo para quienes quieran aplicar fondos no declarados a la importación de bienes para la producción. En el caso del nuevo sistema, habrá una posibilidad de marcar la importación con una etiqueta particular que informa “sin giro de divisas”.

Estos cambios, estiman desde el Ministerio de Economía, están vigentes a partir del 17 de octubre. En la transición, se mantendrá la vigencia de las SIMIs aprobadas para no afectar los derechos, aunque sí señalan que se va a seguir con el trabajo de fiscalización y ver casos de sobrefacturación y cautelares.

Al entrar en vigencia el nuevo SIRA, desde la administración nacional estiman que todas las cautelares anteriores presentadas por empresas para poder acceder a la importación de bienes a valor de dólar oficial "se tornan abstractas". "Todas caen porque deja de tener vigencia el régimen anterior", indicaron.

Esta nueva normativa se implementó luego de 60 días de trabajo en conjunto entre la Secretaría de Comercio, la Aduana y la AFIP, para analizar las maniobras fraudulentas a través de la cual las empresas buscaban acceder al MULC para importar a dólar oficial.

Entre otros datos, detectaron que había SIMIs duplicadas. Entre enero y el 27 de septiembre de este año, el valor FOB de importación fue de "U$57.531 millones de dólares", aunque "sin embargo esos mismos importadores por esos mismos bienes registraron mercaderías por U$94.076 millones, con lo cual tienen 65% más de SIMIS presentadas por el monto que efectivamente se importó".