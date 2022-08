Docentes públicos ratificaron el paro de 72 horas de la semana próxima

Tras el anuncio del gobierno de descontar los días no trabajados durante agosto, Amsafe ratificó el paro de 72 horas acordado para la semana próxima. "Esta definición incrementará el enojo, el malestar de los trabajadores y trabajadoras", sostuvo Rodrigo Alonso, secretario general del gremio que nuclea a los docentes públicos.



Este viernes y luego de la cuarta semana de paro del sector público, el gobierno de la provincia de Santa Fe anunció que descontará los días no trabajados a los empleados estatales. La medida generó el malestar y la reacción de los gremios, en el caso de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe) adelantaron que "esta no es la solución y que incrementará el malestar de los trabajadores y trabajadoras".



"El gobierno se equivoca, porque la resolución del conflicto nunca es el descuento ni la amenaza. Ahora va a pasar que esta definición incrementará el enojo, el malestar de los trabajadores y trabajadoras. La resolución es todo lo contrario", advirtió Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé seccional Santa Fe, en diálogo con AIRE.

Amsafe ratificó el paro de 72 horas que llevarán adelante los días martes 30, miércoles 31 y jueves 1 de septiembre de la semana que viene.

Al respecto, Alonso ratificó la resolución de la asamblea y el paro de 72 horas que los docentes llevarán adelante desde el martes 30 al jueves 1° de septiembre. "Cumplimos el jueves el tercer día de paro de esta semana y la próxima está anunciado otro paro", recordó el secretario general del gremio docente en el programa Creo que conduce José Curiotto en AIRE. Además, Alonso instó al gobierno a dar marcha atrás con el anuncio y a convocar de forma urgente a paritarias.

Trabajadores estatales paran por 48 horas

Los trabajadores estatales nucleados en ATE y Upcn llevan adelante desde el jueves un paro de por 48 horas, por cuarta semana consecutiva, en rechazo a la decisión del Gobierno provincial de no adelantar la paritaria. De esta manera, se suman al reclamo de docentes públicos y privados que concluyen este jueves su medida de fuerza que arrancó el martes y que fue dispuesta por 72 horas. El paro de trabajadores será, como en oportunidades anteriores, sin concurrencia a los lugares de trabajo, pero con guardias mínimas.

El secretario general de ATE Jorge Hoffmann, le pidió disculpas a la comunidad porque "son consientes de las dificultades que esto supone", pero insistió en que se trata de "un reclamo absolutamente legítimo". Además, llamó a la reflexión a los diferentes referentes gremiales para lograr un reclamo más determinante.

ATE y Upcn paran desde el jueves por 48 horas en la ciudad de Santa Fe.

Desde Upcn, en tanto, explicaron que la medida de fuerza se toma ante “la negativa del gobierno a liquidar los sueldos de agosto con el aumento que corresponde a septiembre debido al desfasaje producido por una inflación que repercute negativamente en los salarios de los trabajadores”, y aclaran que pese a que el gobierno provincial anunció por los medios la convocatoria paritaria para el próximo 1 de septiembre, no hubo ninguna notificación oficial de la reunión al gremio”.

"Frente a las huelgas convocadas por los gremios del sector público de la Provincia, mediante las cuales se están dejando de prestar servicios esenciales como salud, educación, atención alimentaria de la población vulnerable, además de todos aquellos actos diarios que tienen que ver con el desenvolvimiento de la vida en comunidad, desde el Gobierno Provincial hacemos conocer a los santafesinos y santafesinas que la responsabilidad por tal situación recae pura y exclusivamente sobre las organizaciones que las están llevando adelante", advierte el comunicado.