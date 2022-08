Intendentes de Santa Fe denuncian que hay una persecución judicial contra Cristina

Junto a medio millar de jefes municipales de todo el país salieron en apoyo de la vicepresidenta, que enfrenta un juicio oral por supuesto desvió de fondos públicos. Acusan que hay un intento de proscribirla.



Cristina pidió desplazar de la causa Vialidad al fiscal Luciani y al juez Uriburu por la “existencia de relación personal” y por “falta de imparcialidad”.

Alrededor de 500 intendentes de todo el país, entre ellos 34 de la provincia de Santa Fe, salieron en apoyo de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ante el juicio que se lleva a cabo en su contra por acusaciones de corrupción en la obra pública durante su gestión como primera mandataria.

“La persecución judicial sobre la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, que se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación, constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente”, apuntaron.

En ese sentido, afirmaron –en representación de “Los Intendentes del Interior del país” – “la preocupación frente a la utilización del sistema judicial como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.

El documento concluyó: “Las y los argentinos nos merecemos una justicia a la altura de las circunstancias, de cara a la celebración de 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y llamamos a la reflexión a la comunidad en su conjunto, para rechazar estas prácticas institucionales y consolidar la plena vigencia de los derechos humanos”.

Los 34 intendentes de la provincia de Santa Fe que firmaron el escrito en apoyo de Cristina son:



Adrian Biyovich, Presidente comunal de Luis Palacios

Sandra Aguirre, Presidenta comunal de Gaboto

Mariano Cominelli, Intendente de Fray Luis Beltran

Esteban Ferri, Presidente comunal de Gral Lagos

Miguel Angel Vazquez, Intendente de Carcarañá

Natalia Galeano, Presidenta comunal de Santa Rosa de Calchines

Adrian Tagliari, Presidente comunal de Llambi Cambell

Jose Lopez, Presidente comunal de Pavón

Belkis Villalba, Presidente comunal de Garabato

Norma Crotti, Presidenta comunal de San Fabian

Ruben Carlos Quain, Intendente de Florencia

Maria eva Gonzalez, Presidenta comunal de Videla

Daniel Baroni, Presidente comunal de Cayastacito

Juan Manuel Mena, Presidente comunal de Vera y Pintado

Oscar Cattaneo, Presidente comunal de Carrizales

Maria Guadalupe Lanatti, Intendenta de Totoras

Jose Abraham, Presidente comunal de Pueblo Andino

Estela Gomez, Presidenta comunal de Cacique Ariacaiquín

Pablo Corsalini, Intendente de Perez

Dario Baiocco, Presidente comunal de Máximo Paz

Carlos Gabbi, Presidente comunal de Bombal

Maria Paula Serfelippe, Presidenta comunal de General Gelly

Pablo Brandi, Presidente comunal de Cepeda

Gonzalo Goyechea, Presidente comunal de Maria Teresa

David Segura, Presidente comunal de Miguel Torres

Lisandro Travieso, Presidente comunal de San Gregorio

Bruno Iommi, Presidente comunal de Labordeboy

Jorge Berti, Intendente de Villa Constitución

Elvio Cotterli, Intendente de Laguna Paiva

Stella Maris Sales, Presidenta comunal de Godoy

Omar Lombardi, Presidente comunal de La Vanguardia

Marcos Strifezza, Presidente comunal de Juncal

Walter Bastianilli, Presidente comunal de Pavon Arriba

Mario Fissore, Intendente de Galvez



¿En qué instancia se encuentra la causa?

Cristina Kirchner enfrenta este juicio oral por un supuesto redireccionamiento de la obra pública de Santa Cruz durante sus mandatos como presidenta (2007-2011 y 2011-2015) en favor del empresario Lázaro Báez. Se trata del primer juicio contra la vicepresidenta que llega hasta la etapa de los alegatos, la instancia previa a la sentencia donde el tribunal define la condena o la absolución.

En el caso, se juzgan las irregularidades en las obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015. Los acusados son 13. Además de Báez y Cristina los ex funcionarios Julio De Vido (ex ministro de Obras Públicas), José López (ex secretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional), entre otros. La Fiscalía ya adelantó que entiende que la acusación se probó durante el juicio y que pedirá condena.

En el último tiempo, sin embargo, se dieron a conocer imágenes del fiscal federal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu de la causa compartiendo equipo de fútbol en los torneos que el ex presidente Mauricio Macri organiza en su quinta Los Abrojos, ubicada en la localidad de los Polvorines, provincia de Buenos Aires.

Al respecto, Cristina aportó más información a través de una serie de tweets en donde profundizó sobre la relación de ambos con Macri. Los abogados defensores hicieron el pedido formal para recusar tanto a Luciano como a Giménez Uriburu por la “existencia de relación personal” entre las partes y por “falta de imparcialidad”, lo que implicaba apartarlos del caso, algo que finalmente la Justicia denegó.