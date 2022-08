Cifras alarmantes: 98 niños y adolescentes asesinados en Santa Fe en 2022

Desde la Defensoría de la Niñez de la provincia reconocen que la violencia está haciendo estragos en la generación de niños y adolescentes, y el panorama venidero es malo.



“Desde la Defensoría del Niñas, Niños y Adolescentes y de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe dimos a conocer un informe con datos del Observatorio de Seguridad Pública y de Unicef donde se da cuenta que en la provincia en este último año hubo 18 casos de muertes de chicos menores de 15 años, y 80 de 15 a 18 años”, explicó Gabriel Savino, titular de la Defensoría de la Niñez.

“De estos casos, muchos tenían conflicto con la ley, lo que agrava aún más la preocupación. Algo hay que hacer”, agregó.

“Tenemos que empezar a ver que se hace con estos niños que, al no ser imputables, hay una zona gris, donde no se juzgan, se dejan y muchas veces es en este primer conflicto con la ley penal donde el Estado debería estar presente. Si no cortamos esta cadena estamos generando futuras personas que van a tener conflictos graves con la ley penal”, subrayó Savino.