El gobernador Omar Perotti encabezó el acto por el 206º aniversario de la Independencia Argentina

“La Independencia no es algo que se conquista y permanece para siempre, sino que necesitamos construirla con actos todos los días”, dijo el mandatario santafesino durante su discurso en Rafaela.



El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó este sábado, en Rafaela, el acto por el 206º aniversario de la Independencia Argentina.“Hoy vamos a hablar de Independencia no solo porque se cumplen 206 años de nuestra declaración como Nación soberana, sino para recordar que la Independencia no es algo que se conquista y permanece para siempre, sino que necesitamos construirla con actos todos los días”, dijo el gobernador al iniciar su discurso.

Luego, el mandatario santafesino reseñó que “Santa Fe integraba el grupo de las provincias federales luego de declararse autónoma el 24 de marzo de ese 1815. Antes de que sesionara el Congreso de Tucumán, con la presencia de 33 diputados el 29 de junio de 1815, en el arroyo de La China, hoy Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, se organizó el Congreso de Los Pueblos Libres: allí se declaró la Independencia, no solo de España sino de todo poder extranjero”, amplió Omar Perotti.

“De esa declaración las actas se han perdido -continuó-, pero por comunicaciones de Artigas se sabe con claridad que se proclamó la Independencia y se manifestó que las provincias eran soberanas y que era necesario la constitución de un gobierno superior de la Confederación que velara por el bien general, sin que por eso los pueblos unidos, las provincias, pierdan la más mínima prerrogativa de sus derechos”, manifestó el gobernador al tiempo que reivindicó “esta gesta histórica del congreso del arroyo de La China que estuvo invisibilizada durante mucho tiempo por la historiografía tradicional y donde nuestra provincia tuvo un rol principal”.

En otro tramo de su alocución, Perotti remarcó que “no es un hecho la Independencia que se conquista y perdura para siempre sin hacer nada: hay que construir independencia cada uno poniendo su parte, realizando actos, obras que nos permitan superar atrasos, liberarnos de obstáculos, crecer, ir cerrando la brecha de la desigualdad generando oportunidades para todos”.

En ese sentido, expresó que “generamos más Independencia cuando sumamos más agua potable, más gas, más rutas, más caminos, más energía, más equipamiento en salud, seguridad, educación y hacemos así una Santa Fe con más oportunidades. Ésa es la motivación que nos empuja a trabajar más y más todos los días, a ser mejores y a seguir luchando por un país y una provincia mejor”.

“Éstos son nuestros pasos -siguió el gobernador-, éste es el camino que elegimos para fortalecer y honrar nuestra independencia, les pido que sigamos trabajando juntos para cerrar brechas, para atacar el atraso y para construir futuro juntos, en unidad. Viva la patria”, concluyó Perotti.

Por su parte, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, reflexionó que “el 9 de Julio significó, en el origen de nuestra historia, el encuentro de los argentinos con su nacionalidad; el 9 de Julio de 1816 selló la unión reclamada con urgencia debido a que, en la unidad de todas las provincias y los argentinos, estaba cifrado el porvenir de la República”.

“Conmemorar esta fecha para mí tiene que ser también la oportunidad de celebrar la vida de aquellos hombres y mujeres que pusieron su existencia al servicio de unidad, construir un país, una Nación independiente, libre, solidaria e igualitaria”, agregó Castellano.

TEDEUM

El programa de actividades comenzó a la mañana, en la Iglesia Catedral San Rafael, donde se llevó a cabo el tradicional Tedeum.

En la oportunidad, el vicario de la Diócesis, presbítero Neri Zbrum, destacó que “los próceres que estaban aquella mañana en Tucumán eran soñadores que quisieron hacer una Patria hermosa y grande como la que tenemos hoy”.

Posteriormente, el gobernador Perotti y las autoridades se cruzaron hasta la esquina de Moreno y Bv. Lehmann, donde se llevó a cabo el acto central con un desfile cívico-militar y la actuación de artistas locales.

PRESENTES

De la actividad participaron también la vicegobernadora de la provincia, Alejandra Rodenas; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez; el diputado nacional, Roberto Mirabella; los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach; de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri y de Cultura, Jorge Llonch; el senador provincial, Alcides Calvo; el jefe de la Guarnición Ejército Santa Fe, director del Liceo “General Belgrano”, teniente coronel Álvaro José Cornejo Diez; el diputado provincial, Juan Argañaraz; el secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prietto, y la jefa de Policía de la provincia, Emilce Chimenti; veteranos y ex combatientes de Malvinas, abanderados y escoltas, entre otros.

ENTREGA DE PATRULLEROS

Al término del acto central del 9 de Julio y el tradicional desfile, el gobernador entregó 32 móviles policiales para el departamento Castellanos, en el marco del Plan de Inversión Policial del Ministerio de Seguridad de la provincia. Cabe recordar que desde la mencionada cartera se implementó un plan en el cual el trabajo junto con los intendentes y presidentes comunales es fundamental para la lucha contra el delito.

“Queríamos que estos vehículos los vea toda la comunidad y que puedan participar del desfile del día de hoy para que rápidamente estén dispuestos para brindar servicios”, expresó Perotti al tiempo que recordó que los móviles policiales distribuidos en la Unidad Regional V “forman parte del primer grupo de adquisiciones de 480 móviles para nuestra Policía de la provincia de Santa Fe, de los cuales ya llevamos entregados más de 300 a los que incorporamos los del día de hoy”.

Asimismo, el gobernador anticipó que “viene otra tanda de camionetas y de motos” y detalló que entre las primeras “serán las que ocuparán más lugares en el territorio, donde hay más extensión rural y es lo que va a ir complementando esta primera entrega en el día de hoy”.

El gobernador agradeció a las autoridades de los gobiernos del interior porque “es con ellos con los que trabajamos en el día a día la forma de generar la mejor acción de prevención y de coordinación para brindar mejor seguridad”.

En este caso, los patrulleros se distribuyen de la siguiente manera: dos para la municipalidad de Frontera, dos para la de Sunchales, uno para la comuna de Tacural, otro para Humberto Primo, uno para San Vicente, uno para Ramona, uno para Bella Italia, uno para Josefina, uno para Presidente Roca y uno para la comuna de Vila. Asimismo, 20 móviles policiales se destinan para la Municipalidad de Rafaela.

Acompañaron al gobernador, el intendente Castellano, así como la ministra Frana y la jefa de la Policía de la provincia, Emilce Chimenti, junto a intendentes, presidentes comunales, autoridades provinciales, municipales, comunales, concejales y fuerzas de seguridad, entre otros.