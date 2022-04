Ricos: Macri en lujoso encuentro con el gran empresariado para prometer reforma laboral y previsional

Fue en el marco del Foro Llao Llao, que reúne a grandes capitalistas como Marcos Galperin o Eduardo Elsztain. No dijo nada sobre una candidatura presidencial pero sí planteó que el programa del próximo gobierno tiene que ser de un ajuste aún más duro.Abr 29, 2022 | Por los medios |



Trucha en salsa de azafrán. El plato no se sirve en cualquier lado ni lo consume cualquier persona. En ese caso fue parte del menú de lujo que probaron los grandes empresario y CEOs que participan del Foro Llao Llao. Éste se realiza en el conocido hotel de Bariloche.

Allí Macri habló este jueves frente a algunos de los empresarios más importantes del país. Según reconstruyó el diario La Nación, el líder de Juntos por el Cambio habló de reforma laboral, previsional y monetaria como la primera tarea del próximo gobierno.

Como no podía ser de otra manera, Macri repitió las frases hechas que gustan a los oídos del gran capital. Desde “la Argentina debe demostrar que puede ordenar su economía, que pueden tener moneda y estabilidad” hasta “la Argentina tiene que demostrar que las reformas son aceptadas por los argentinos y que el monstruo no va a volver”.

La “Argentina” que debe “demostrar que acepta” esas reformas es aquella de la que son parte de millones de familias trabajadoras. “Aceptar” quiere decir, en el lenguaje de Macri, permitir mayor precarización laboral, menos salarios y más facilidades para que los empresarios puedan despedir.



Según a misma fuente, Macri presentó la relación entre el Gobierno y los empresarios como aquella entre el “canchero que corta el pasto para que los jugadores metan los goles”. Según La Nación, el ex presidente completó la idea diciendo: “Ustedes son los jugadores, que tienen que protagonizar con su testimonio”.

La información que recuperó el mismo medio indica que Macri no se privó de lanzar alguna que otra ironía contra los empresarios que no lo acompañaron durante su gestión. Además, no confirmó si será o no candidato a presidente en 2023.

Ante los ojos y oídos del gran capital, Macri volvió a ratificar que el programa de Juntos por el Cambio hacia el futuro es más y más ajuste.