El Gobierno reglamentó la Ley de Etiquetado Frontal: cuándo entra en vigencia

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la reglamentación de la Ley de Etiquetado Frontal por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial y quedó establecida la vigencia de la norma que busca “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación saludable” a través de la advertencia a la población de los excesos de componentes nocivos para la salud como azúcares, sodio y grasas saturadas, entre otros, con identificaciones en los envoltorios.

La norma, que fue aprobada por la Cámara de Diputados en octubre de 2021 y promulgaba en noviembre del mismo año, busca “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible, para promover la toma de decisiones asertivas y activas y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores”. En tanto, a través del Decreto 151/2022 el Ejecutivo nacional aprobó “la reglamentación de la Ley Nº 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable”.

La reglamentación de la Ley de Etiquetado Frontal

Por medio de la reglamentación, a partir de ahora las empresas deberán informar y advertir en los envases de los alimentos si contienen productos nocivos para la salud de los consumidores, de acuerdo a las especificaciones técnicas puntualizadas en un anexo publicado junto a la reglamentación en el Boletín Oficial.

Según está, son alcanzados por la Ley “todas las personas, humanas o jurídicas, de carácter público o privado, con o sin fines de lucro, que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, encomienden envasar o fabricar, distribuyan, comercialicen, importen, que hayan puesto su marca o integren la cadena de valor y comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano” en todo el territorio nacional. Además, los locales comerciales o puntos de venta, “sea de forma física como en línea” “son sujetos obligados al cumplimiento de la presente normativa”.

Los alimentos y bebidas sin alcohol envasados deberán contar en la cara principal del envoltorio un sello negro de advertencia indeleble por cada nutriente nocivo en exceso: azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Esto significa que pueden llevar uno o más sellos negros, dependiendo de su contenido e ingredientes.

Exactitudes de los sellos negros de advertencia

Figurará: “Exceso en azúcares”, “exceso en sodio”, “exceso en grasas saturadas”, “exceso en grasas totales” y “exceso en calorías”. Estas leyendas deberán estar en octógonos negros, con bordes y letras de color blanco en mayúsculas, y su tamaño no podrá ser inferior al 5% de la superficie de la cara frontal del envase. También se establece una advertencia de prevención para los productos con valores superiores en cafeína y contenido de edulcorantes no recomendables para niños y adolescentes. Las leyendas serán: “contiene cafeína, evitar en niños/as” y “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”.

Según explica la reglamentación, habrá un cronograma de dos etapas para determinar el exceso en nutrientes críticos y valores energéticos y la presencia de edulcorantes y/o cafeína. La primera instancia será dentro de los nueve meses desde la entrada en vigencia de la Ley y 15 meses para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). En tanto, la segunda etapa impone un plazo no mayor a los 18 meses desde su entrada en vigencia y de 24 para las pymes.